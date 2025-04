„Doplnili jsme tým o další hráče, které jsme chtěli. Radek s Kristianem jsou tady v úplně stejně roli jako všichni ostatní - máme pět formací a všichni ti hráči bojují o další kemp, když to tak řeknu. Jedině tak vede cesta k mistrovství světa. A Radek s Kristianem jsou na zcela stejné startovní čáře jako zbytek současného kádru,“ uvedl Rulík při rozhovoru s novináři po večerním tréninku.

S týmem už není Oscar Flynn, který se zranil v průběhu karlovarského kempu a pro něhož boj o šampionát skončil. Jen dočasně vyřadil zdravotní problém útočníka Michala Kovařčíka, jenž si rovněž během přípravy na západě Čech obnovil zranění ze závěru klubové sezony a pro tento týden dostal volno. Dnešní trénink naopak absolvoval přes nedávný problém obránce Marian Adámek, jenž si poranil prst při tréninku v Řezně.

„Dneska odtrénoval, na to postižené místo dostal dlahu a svolení od pana doktora, že s tím může do zátěže, což je nejdůležitější. Dneska ho to asi trochu limitovalo při práci s hokejkou, ale myslím si, že pokud nedostane do toho místa nějaký úder hokejkou nebo pukem, tak by se to mělo každým dnem zlepšovat. Ještě se domluvíme s Markem Židlickým, jak ho nasadíme do zápasu, ale každopádně ho nasadíme v momentě, kdy už ten problém nebude cítit,“ přiblížil Rulík.

Další trénink čeká české hokejisty ve Znojmě ve středu před polednem, ve čtvrtek nastoupí k duelu s Rakušany v 19 hodin. Sobotní zápas v Linci začne v 17:30.