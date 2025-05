A tak médiím ve středu těsně před půlnocí přišla zpráva:

„Od čtvrtka přestávky prodlužujeme z 15 na 17 minut. Věříme, že to významně pomůže udržet kvalitu ledu v Herningu, a abychom zachovali soutěž férovou, stejná změna proběhne také ve druhé skupině ve Stockholmu,“ píše IIHF.

V uvozovkách novinku zažijí Češi hned ve čtvrtek večer od 20.20 proti Maďarsku.

Patnáctiminutová přestávka je dle regulí IIHF standardem, jen loni se odhlasovalo, že se v Praze prodlouží na 17. Roli zřejmě hrálo, že v O 2 areně je teplo a led by nestihl během přestávky po přejetí rolbou správně zaschnout.

Stejný problém se ale vyskytl i teď v Herningu. Na začátku třetin rozhodčí často řešili, že jsou na ledě kaluže vody, puky se pak překvapivě zadrhávají a co hůř, nakonec došlo na to, že se v ledě objevily obří díry.

Duel Norska s Německem kvůli tomu musel být v 17. minutě přerušený, hráči dokonce odešli do šaten a muselo se čekat.

Ohromná díra v ledu, která se v Herningu udělala během zápasu Norska s Německem na hokejovém mistrovství světa.

Redakce iDNES.cz kvůli tomu IIHF v minulých dnech oslovila. Ptala se na důvody krátkých přestávek, ale odpověď nedostala. Pouze vyjádření, že 15minutovou přestávku si odhlasovali všichni účastníci mistrovství světa.

Kromě kvality ledu nicméně „trpěli“ i hráči. Stěžovali si, že než dojdou do kabin, můžou se zase otočit a jít zpátky.

„Máte svoji rutinu a najednou ji nestíháte,“ říkal namátkou český útočník Lukáš Sedlák.

Halu v Herningu totiž nepostavili pro hokej, ale primárně pro házenou, takže se v ní muselo hodně improvizovat. Nejde po každé třetině odejít rovnou do útrob stadionu, zvlášť realizační tým opatrně cupitá v botách po ledě, protože musí do kabin opačným rohem.

Z něho ale okamžitě po siréně vjíždějí rolby. Takže hráči rohem odejít nemohou. Musejí čekat. Nebo se téměř padesátka účastníků zápasu může tlačit do dvířek vedle trestné lavice.

Rozhodčí se snaží zabránit nepříjemným strkanicím tím, že nejdřív pustí jeden tým, ten druhý vlastními těly zastavují. Což se hráčům pranic nelíbí. Rozhazují rukama, brblají pod vousy, stěžují si: „Pusťte nás, vždyť i my musíme do šatny!“

On už totiž běží odpočet pauzy. Což je taky nepříjemné, protože než se poslední hráč dostane z ledu, dvě minuty jsou fuč. A to ještě do té šatny musí dojít.

V pondělním zápase s domácími Dány už Pastrňák odmítl čekat, než projde tým soupeře a prostě z ledu vyrazil taky. Sudí v první chvíli vypadali, že se ho pokusí zastavit, ale když Pastrňáka následoval celý tým, odevzdaně stáli a nechali to proběhnout přirozeně.

„V NHL startuje odpočet 18 minut, až když z ledu odjede poslední čtvrtý rozhodčí,“ přibližuje praxi ze zámoří komentátor Nova Sport Roman Jedlička.

Podobně to funguje i v české extralize, byť se odpočet leckde tak přísně nedodržuje. Přestávka ale taky trvá osmnáct minut.

„NHL a další soutěže mají delší přestávky především kvůli televizním reklamám. Sportovní prvek v nich hraje menší roli,“ bránila se IIHF na dotazy.

Teď kvůli sportovnímu prvku sama přestávky znovu prodloužila.