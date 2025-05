Proč tak často skládáte písničky na hokejové téma? Našel jsem jich na internetu nejmíň pět nebo šest.

Hokej je v Česku velké téma, proto o něm rád zpívám. Některé písničky mají zajímavý příběh. Ta první se jmenuje Když je hokej. Zpívá se v ní: Když je hokej lední, tak si k telce sedni. Jenže původně to byla jedna z písniček, které jsem kdysi skládal v rámci spolupráce s fotbalovou Spartou Praha.

Hokejový text a fotbalová Sparta? Jak to jde dohromady?

Měla trochu jiná slova a napsal jsem ji jakoby pro sparťanské hráče z ciziny, aby pochopili, proč tady najednou při mistrovství světa jezdí po městě auta s českými vlaječkami. A taky aby se dozvěděli, co to vlastně hokej je, protože třeba hráči z Afriky to vůbec netuší. Vždyť hokej se hraje – s nadsázkou řečeno – jenom asi v deseti zemích, jinde tenhle sport skoro neznají. Jenže původní verzi jsem nakonec předělal.