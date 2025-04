„Říkal jsem mu, že tento rok nepojedu, že si chci odpočinout i na případnou olympiádu. Pošetřit tělo, dobře se připravit a hlavně být s rodinou. Přes sezonu nejsem vůbec doma a co se stalo, nebylo příjemné. Chci si léto prodloužit s rodinou,“ uvedl Palát.

Palátovi a manželce Barboře se koncem loňského roku narodila druhá dcera Olivie, která přišla na svět předčasně a následně byla dva měsíce v inkubátoru. Případný start dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru v dresu Tampy Bay by závisel na výsledku New Jersey v play off, kam si již zajistilo postup.

Čtyřiatřicetiletý Palát je dalším z loňských šampionů, kteří budou v nominaci chybět. Ze zdravotních důvodů se již omluvili útočníci Ondřej Kaše, David Tomášek a Dominik Kubalík. Plánovaná operace vyřadila obránce Radko Gudase.