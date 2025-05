ONLINE: Norsko - Německo. Seveřané se snaží o první výhru, pak bitva o udržení

Body by se Norům už náramně hodily. Po dvou zápasech mají na kontě nulu, těsně nestačili na Čechy, především ale padli s Kazachstánem. Proto se jim vzdálila naděje na postup do čtvrtfinále, dnešní výhra by ale mohla dění ve skupině zamotat.

Ovšem Němci zatím nevypadají, že by si chtěli své šance nějak komplikovat. Dva outsidery z Maďarska a Kazachstánu hravě přehráli a drží si stoprocentní bilanci. Pokud by uspěli i potřetí, vyšvihli by se dokonce na první místo.

S Norskem se na mistrovství světa naposledy utkali před čtyřmi lety, kdy vyhráli 5:1. Naopak dva duely předtím zvládli lépe Norové: v roce 2018 těsně 5:4 po nájezdech, dalších šest let dozadu zapsali historické vítězství, kdy Němcům uštědřili debakl 12:4.

Norsko Norsko : Německo Německo 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Arntzen (Normann) – Lilleberg (C), Engebråten, Johannesen, Solberg, Hansen, Krogdahl, Saxrud-Danielsen – Berglund, E. Salsten, E. Olsen – Vikingstad, Martinsen (A), N. Steen (A) – Vesterheim, T. Olsen, Elvsveen – H. Salsten, Ronnild, Edvardsen. Sestavy:

Grubauer (Niederberger) – Müller (A), Seider (C), Geibel, Wagner, Kälble, Szuber, Mik, Hüttl – Kahun, Stachowiak, Schütz – Ehliz, Michaelis (A), Reichel – Samanski, Tiffels, Kastner – Hager, Ehl.

Proti Norsku vybojovali nesmírně cenné tři body, další mohou přidat Kazachstánci dnes. A jde o veledůležitý duel. Právě s Maďary platili před turnajem za největší outsidery skupiny, kteří by se měli v přímém souboji utkat o záchranu.

Maďarsko ale na rozdíl od soupeře na první body čeká, hodilo by se mu tedy uspět v základní hrací době, aby se na něj v tabulce dotáhl.

Oba týmy se nesetkávají zrovna často, spíše se mezi nejlepšími střídaly. A když už proti sobě nastoupily, bylo to v přátelských střetnutích, nebo v utkáních nižší divize. Mezi elitou poprvé až v úterý.