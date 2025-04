Dva z KHL, jedenáct z extraligy. Slováci zveřejnili nominaci na zápasy s Českem

Hned čtyřnásobné zastoupení má ve slovenském kádru Liberec s obránci Michalem Ivanem, Rayenem Petrovickým a útočníky Martinem Faškem-Rudášem a Róbertem Lantošim. Doplňují je zadák Patrik Koch s forvardy Patrikem Hrehorčákem a Milošem Romanem z Třince, Maxim Čajkovič s Matúšem Sukeľem z Litvínova, další útočník Matej Kašlík z Českých Budějovic a bek Dávid Mudrák z Hradce Králové.

O první účast na mistrovství světa se z nich ucházejí Čajkovič, Hrehorčák, Kašlík, Mudrák a Petrovický, který je synem mistra světa z roku 2002 a současného asistenta trenéra Olomouce Róberta Petrovického a vnukem bývalého kouče české i slovenské reprezentace Vladimíra Vůjtka staršího.

Rybár byl členem bronzového týmu z olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018, pod pěti kruhy se představil dvakrát a na mistrovství světa třikrát. Sezonu začal ve Spartaku Moskva a na konci prosince přestoupil do Kunlunu. Účastník pěti světových šampionátů Grman odešel do Vladivostoku loni po dvouletém působení ve Vítkovicích. V extralize hrál i v ročníku 2017/18 za Chomutov.

Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 působili v KHL i gólman Adam Húska a útočník Michal Krištof, který byl také u úspěchu pod pěti kruhy v Číně. Húska před touto sezonou přestoupil z Nižního Novgorodu do švýcarského Lugana. V sezoně 2021/22 odchytal jeden zápas v NHL za New York Rangers. V roce 2021 se představil na mistrovství světa v Rize a rok později na olympijských hrách v Pekingu.

Krištof po jedné sezoně v Kometě Brno v roce 2022 odešel do Vladivostoku, od dalšího ročníku zamířil do Soči, odkud se stěhoval v prosinci do Langnau. Teď se účastník dvou olympiád a čtyř světových šampionátů také vrátil do reprezentace.

Bronz z Pchjongčchangu mají také útočníci Sukeľ, Samuel Takáč ze Slovanu Bratislava a Andrej Kudrna ze Zvolenu, který se loni vrátil na Slovensko po devíti letech v české extralize v barvách Sparty a Litvínova. V české extralize dříve působil také bek Marek Hecl ze Zvolenu (Olomouc a Pardubice).

Slováci mají za sebou v přípravě dva zápasy v Herisau se Švýcarskem, kde prohráli 3:4 v prodloužení a 3:5, a v Piešťanech s Německem, kterému nejdříve podlehli 2:3 a potom zvítězili 4:0. První tři reprezentační starty si v nich připsal jednadvacetiletý útočník Libor Nemec z UMass-Lowell z univerzitní NCAA.