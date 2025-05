Esem na ledě, srdcem v kabině. Ostatní ho zbožňují, kluk z plakátu pomáhá, kde se dá

Ve velkém hokejistovi v nevelkém těle. V dnes už poměrně zkušeném rychlíkovi, který by pro reprezentační dres snad i přeplaval Atlantik.

Tentokrát stačilo, aby ho přeletěl. Ale i tak dokázal, jak moc mu na Dánsku záleží. Minulý týden v sobotu prohrál rozhodující zápas play off NHL v Dallasu, do Winnipegu se s týmem ale vracel až druhý den ráno. Večer ovšem sedl do letadla do Kodaně, aby stihl poslední mač ve skupině.

„Klidně mohl odmítnout a zůstat doma. Tušil, že asi přijíždí kvůli jedinému zápasu. To o jeho lásce k národnímu týmu říká vše,“ popisuje pro iDNES.cz Olaf Eller, jenž vedl Ehlerse v juniorské reprezentaci.

Nakonec ta utkání stihl hned čtyři.

Právě díky němu mohli Dánové pomýšlet na výhru v nájezdech proti Němcům, která jim vynesla čtvrtfinále. Ehlers totiž ve třetí třetině vyrovnával na 1:1.

Dánský útočník Nikolaj Ehlers slaví vyrovnání skóre s Německem.

I ve čtvrtfinále dával gól na stejné skóre, Olesen pak zařídil historickou výhru nad Kanadou. A ačkoliv se v semifinále stejně jako nikdo z jeho spoluhráčů neprosadil, byl vyhlášen nejlepším hráčem klání.

Dánsko se poprvé může prát o medaili. Především díky muži, který vyniká nejen v NHL, ale také v oblastech, které na první pohled nejsou vidět.

„Na tým má obrovský vliv z mnoha různých ohledů. Samozřejmě se jedná o top hráče, spousta dětí v Dánsku ho má doma na plakátu, je jejich vzorem. Má perfektní střelu, umí tvořit hru, do toho ta rychlost. Ale v první řadě je to týmový hráč,“ pronese Eller.

„Neskutečný pohodář, co pořád vtipkuje, zároveň mu ale záleží na spoluhráčích. Takovou kombinaci moc často u těch nejlepších hráčů nevidíte, on by ale pro lidi kolem sebe opravdu udělal cokoliv,“ přidá.

Což je vidět hlavně na mezinárodní scéně, kde jako součást přinejlepším průměrného celku nesmí dlabat na defenzivní povinnosti. Takové pré má možná David Pastrňák v Česku, William Nylander ve Švédsku, možná Kevin Fiala ve Švýcarsku.

Ale kdyby kterýkoliv z Dánů vynechal návrat do obrany nebo pod tlakem soupeře jen čekal mezi beky na rychlý protiútok, šeredně by se mu to vymstilo.

„Vzpomínám si na jednu historku s tím spojenou. Před mistrovstvím světa juniorů v roce 2015 jsme hráli přátelák a v něm měl takový moment, kdy do obrany zrovna nesprintoval. Tak jsme mu to zpětně ukázali na videu a od té doby se nestalo, že by něco odflákl. V prvním zápase turnaje jsme remizovali s Rusy, Nik tehdy dal gól, ale hlavně pro tým dřel na hraně svých možností,“ popisuje Eller.

„Zkrátka ofenzivní schopnosti má fenomenální, ale zdobí ho, jak na sobě dokáže pracovat, aby mohl více pomoci týmu,“ dodává.

V současnosti byste v Dánsku lepšího hráče nenašli. A když byste se ohlédli do minulosti, pomyslné první místo by pravděpodobně udržel. Frans Nielsen, první Dán v NHL, sice byl o něco komplexnější, stejně tak útočník Washingtonu a Olafův syn Lars Eller, ale takové útočné kvality žádný z nich neměl.

„Je to úžasný hráč a my mu můžeme děkovat za to, kolik toho pro dánský hokej odvedl,“ praví spoluhráč z reprezentace Morten Poulsen.

„Když může, vždy dorazí. Neskutečně nám pomáhá při hře i mimo led, navíc je úplně jedno, jestli v kabině potká zkušeného kamaráda nebo nějakého nováčka, ke všem se chová stejně. Jsme nadšení, že je tu s námi. Je vzorem nejen pro nás, ale i všechny sportovce doma v Dánsku,“ rozpovídá se.

A podobné citace by mohly následovat donekonečna. I z kabiny Winnipegu. Brankář Connor Hellebuyck o něm mluví jako o „srdci a duši kabiny, že si každého okamžitě získá“, obránce Josh Morrissey ho popsal výstižně: „Výjimečný hráč, fantastický spoluhráč a skvělý člověk.“

Slavící Nikolaj Ehlers rozhodl prodloužení v Seattlu, Winnipeg bral už sedmou výhru v řadě.

Zkrátka z nich lze vyčíst, že Ehlers a oddanost pro tým jednoduše jdou k sobě. Platilo to v mládežnických kategoriích i nyní. A mimochodem tyto různé etapy dokáže také spojit.

„Když už hrál v NHL, strávil s naší dvacítkou asi tři dny během mistrovství, protože prostě chtěl být u mladých hráčů, aby jim mohl pomoci. Tak moc mu na dánském hokeji záleží, tahle vzpomínka ho výstižně definuje jako člověka. Je to skvělý hráč, ale takovéto věci o něm ví málokdo,“ podotýká Eller.

Do Herningu dorazil, přestože nemá v NHL platnou smlouvu a riskoval zranění. Zatím se neví, jestli u Jets zůstane, nebo si vyslechne nabídky na letním volném trhu.

Ať už podepíše nový kontrakt kdekoliv, nový zaměstnavatel získá nejenom perfektního hokejistu, ale také chlapa, co vám zaručeně do kabiny vnese pohodu a obrovské srdce.