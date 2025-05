„Stejně jako u vás jsme zakázali účast v národním týmu hráčům z KHL. Kdokoliv tam před válkou působil, odešel,“ poví pro iDNES.cz útočník Nick Olesen. Jediný Dán hrající v české extralize a v národním týmu člen elitního útoku.

V Rusku před invazí na Ukrajinu působili dva úspěšní reprezentanti se zkušenostmi z NHL. Útočník Nicklas Jensen a obránce Philip Larsen. Jak mohli, zmizeli.

Dánové mají v politice jasno.

„Mně se to bučení pochopitelně nelíbilo. Upřímně mi přišlo neuctivé,“ postěžoval si v pátek večer americký útočník Cutter Gauthier.

Víc se rozčilovat nemusel, slavil vítězství 5:0. Pořadatelská země navíc musela skousnout pětigólový příděl i v sobotu od Švýcarska.

Za podobný výsledek by se v pondělí večer po trápení s Norskem jistě nezlobili ani Češi.

„Doufám, že vám to tentokrát nandáme, protože na zápasy s vámi mám akorát špatné vzpomínky!“ prohodí 29letý Olesen.

Loni zažil divoký mač a výhru Čechů 7:4, neslavil ani na MS před čtyřmi lety, kdy aspoň s krajany ubojovali bod za prohru po nájezdech.

A jediné vítězství Dánska nad Českem (2:1) z poslední doby sledoval jen na obrazovce, protože ho na olympiádě v Číně vyřadila covidová karanténa. Pech.

Teď na něj ale země sází. Naskakuje po boku již zmíněného Jensena a Patricka Russella – dalšího borce, co se alespoň na chviličku probojoval do NHL. Proti Švýcarsku si Olesen připsal první bod za asistenci.

Nebezpečná formace. V české extralize tuhle sezonu předváděl sympatické výkony. Ve 49 zápasech nastřádal 31 bodů a výrazně pomohl Českým Budějovicím projít do play off.

„Všimli jsme si ho právě na šampionátu v Praze,“ kývne Jiří Novotný, sportovní manažer Motoru. „S trenérem Láďou Čihákem jsme s ním mluvili, podívali se na videa a věděli, že jeho přednosti potřebujeme.“

Jaké? „Považuju se za ofenzivního útočníka. Mám rád puk,“ řekne Olesen. „Ale snažím se nezapomínat ani na obranu!“

Novotný si cení i další přednosti: „Hru jeden na jednoho, u mantinelu, tvoření šancí. Patří k vůbec nejlepším v tom, jak si dokáže pokrýt puk. Navíc je střelec. Přál bych si, aby se do toho pouštěl častěji.“

A dodává: „Zapadl k nám výborně. I díky tomu, že mluví perfektně anglicky. Na národnost se nedíváme.“

Olesenovy schopnosti včera otestoval celý národní tým s Danielem Vladařem v bráně.

„Dánové ukazují několik let, že je proti nim těžké hrát. Co si pamatuju, vždycky jsme s nimi měli velké problémy. Jsou to Skandinávci, brusliví, pohybliví a šikovní,“ chválí Novotný.

Olesen si severem prošel. V šestnácti vyrazil do Švédska, postupně se propracoval až do elitní soutěže. Sice si taky musel dvakrát vytrpět sestup svého týmu, ale dost se naučil.

Zkušenosti teď předává v reprezentaci mladším kolegům.

„Hokej se u nás zlepšuje, ale mezi elitu nám ještě zbývá dlouhá cesta. U nás všichni sledují fotbal a házenou, nás vnímají jako třetí, možná čtvrtý sport,“ hodnotí Olesen.

Do Česka se přestěhoval s dlouholetou přítelkyní a podepsáno má ještě na další rok.

Nick Olesen z Českých Budějovic dohrává vítkovického Marka Kaluse.

„Ten snad bude ještě lepší než teď,“ přeje si.

Fanoušky jistě potěší odpověď na otázku, kde v Budějovicích tráví čas nejraději.

„Na plném stadionu. Lidi jsou úžasní. Ale přijeďte i do Herningu! Je to malé, skvělé město. Sice nemáme tak dobré pivo jako vy, ale taky si to u nás užijete,“ vábí do jednoho z dějišť šampionátu.

Jedno mají Češi na rozdíl od Američanů jisté, kvůli politickým názorům tu na ně nikdo bučet nebude.