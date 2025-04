ONLINE: První test v přípravě na MS. Češi v Řeznu čelí Německu, chytá Kacetl

Svěřenci kouče Radima Rulíka chtějí proti soupeři ve vzájemných duelech urvat šestou výhru za sebou. Naposledy s Němci neuspěli před třemi lety v Chomutově.

ONLINE: Německo vs. Česko Přípravný duel českých hokejistů sledujeme podrobně od 19.30

Tentokrát za nimi vyrazili do Regensburgu, potažmo Řezna, uznáváte-li počeštěnou variantu. Po trénincích v Karlových Varech se národní mužstvo přesunulo za hranice republiky během středečního odpoledne. A už si také vyzkoušelo led v tamní Donau areně, kde se kromě čtvrtka představí také při sobotním repete.

„Už se těšíme. Všichni chtějí radši hrát než trénovat. Tak snad odstartujeme dobře,“ pronesl před novináři asistent Tomáš Plekanec. „Nekoukáme na to tak, že hrajeme s Německem, ale bereme to jako přípravu. Řešíme systém a detaily, co chceme postupně zlepšovat. Abychom se dobře nachystali.“

Trenér Rulík už dříve uvedl, že chce, aby se reprezentace od začátku prezentovala jako sourodý tým. Plekanec také uznával, že hodně hráčů už má způsob hry naučený z předchozích akcí pod hlavičkou Euro Hockey Tour, tudíž půjde jen o „osvěžení“.

Že tým opravdu protivníka příliš neřeší, naznačuje už několik odtajněných míst v sestavě momentálně 28členné družiny. Do branky půjde Ondřej Kacetl, mimo hru mají zůstat obránce Filip Pyrochta a útočníci Petr Kodýtek s Danielem Voženílkem či Ondřejem Kovařčíkem.

„Oba zápasy budou hrát ti, kteří nebyli na tolika akcích národního týmu a nebo jsou tu nově. Ti, které známe, dostanou jedno utkání,“ avizoval Rulík.

Německo je v přípravě na MS tradičním českým soupeřem. Například loni se oba týmy utkaly v Karlových Varech a Česko vyhrálo 3:0 a 4:2.

Ze hry o start na MS podle všeho vypadl Michal Kovařčík, jenž si obnovil zranění nohy ze závěru klubové sezony a z dnešního tréninku odstoupil krátce po jeho začátku. „Uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že je brzy na nějaké závěry. Bude záležet na tom, jak se cítí, jak to vyhodnotí doktor. Od toho se odrazíme,“ řekl Plekanec na adresu druhého nejproduktivnějšího hráče základní části finské ligy.