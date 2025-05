Zlaté duo Pastrňák a Nečas, ale slabina na centru. Nominace na MS bez nervů

V lepší zprávu nikdo doufat nemohl. Pro finální potvrzení chybí jenom formální štempl. Nečas musí projít zdravotní prohlídkou, což by s ohledem na vyjádření manažera národního týmu Jiřího Šlégra neměl být zásadní problém.

„Oslovil jsem manažera Colorada Chrise MacFarlanda, jestli je možné Martina uvolnit, a sdělil mi, že ano. Martin nám už během sezony řekl, by rád v případě vypadnutí reprezentoval,“ pověděl Šlégr. „Pokud projde u lékařů, co nejrychleji se k nám připojí.

Ostatně loni do Prahy 26letý forvard přijel i přesto, že se potýkal se zlomeninou v noze.

Český tým navíc bude držet místo pro dvě potenciální posily. Centry Hertla a Kämpfa, kteří stále živí naději na Stanley Cup v NHL v týmech Vegas, respektive Toronta.

Ne, Češi znovu nebudou patřit mezi favority turnaje, navíc se museli smířit s mnoha omluvenkami. Nepřijedou brankáři Dostál a Mrázek, beci Gudas a Rutta a útočníci Palát, Tomášek nebo Kubalík.

Ti všichni před rokem významným podílem přispěli ke zlatu po čtrnácti letech. Z oné skvadry zůstal alespoň mladík Minnesoty David Špaček.

NHL tentokrát nabídla jiná jména. Přijel obránce Hronek, který strávil už druhou sezonu vedle jednoho z nejlepších beků současnosti, Hughese ve Vancouveru.

V bráně si rozdělí službu pohodář Vejmelka (ten už má ve sbírce bronz a zlato v roli trojky) s nováčkem Vladařem.

A v útoku budou přesvědčovat o kvalitách draví borci, kteří celou sezonu operují na hraně soupisky týmů NHL. Klapka z Calgary a Lauko z Bostonu.

Zbytek týmu tvoří evropské jádro. Hned třináct současných šampionů. Hokej se ale bude hrát jiný. I kvůli obřím rozměrům v ledových arénách v Dánsku a Švédsku.

„Nejsme na to zvyklí,“ tuší jisté trable Rulík. „Švédi nebo Švýcaři to znají z ligy, my tomu budeme muset uzpůsobit hru.“

Švýcary navíc označil za favority turnaje. Švédi znovu přijedou s našlapaným kádrem plným hráčů NHL.

„Už v Brně na nás koukali svrchu,“ kroutil hlavou Rulík.

Radim Rulík během zápasu české reprezentace proti Švýcarsku. (4. května 2025)

A Kanada? Té poprvé od roku 2015 pomůže legenda a vítěz všech možných trofejí Sidney Crosby, navíc se připojí i „démon z Colorada“ Nathan MacKinnon.

Není divu, že je Rulík a spol. připravený čekat na Hertla s Kämpfem, a to i přesto, že Kämpf se momentálně do sestavy Toronta nevejde a plní roli zdravého náhradníka.

Jestli by se českému týmu někde hodilo posílit, tak právě na centru. Dá se předpokládat, že úvodní útok složí trojice Červenka, Pastrňák a právě Sedlák na buly. O další vhazování se podělí na mezinárodní scéně zatím ne příliš úspěšný sparťan Michael Špaček a pardubický dlouhán Kondelík.

Teoreticky by v úvahu přicházel Nečas, vychovaný centr, jenže v zámoří předělaný na křídlo. „Budu s ním o tom mluvit, ale pokud nejde o vynucené změny, chci, aby kluci hráli pozice, na které jsou zvyklí celou sezonu,“ objasnil Rulík.

Jestli si vzpomenete na loňský turnaj v Brně, poslední prověrku před domácím šampionátem, vybaví se vám následující: nervozita, špatná nálada, ještě horší výkony a nechápavé pohledy okolí.

Padaly oprávněné otázky, co se to děje s českými hokejisty a proč všichni vypadají naštvaně.

Nakonec z toho vznikla bájná historka, že šlo o Rulíkův záměr udržovat všechny v nejistotě a vymáčknout z nich pod tlakem to nejlepší.

Ale nepochybujte, ani trenéři nebyli v klidu. Aktuální atmosféra v národním týmu se s tou loňskou (naštěstí) nedá vůbec srovnávat.

Uvolněná, přátelská, sebevědomá. Herning nesvazuje jako Praha.

Vítězná mentalita zatím převažuje nad stresem a očekáváním.