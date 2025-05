Dánové ožili, Češi měli ve Stockholmu jen pár míst. Co s Rulíkovou smlouvou?

Devětapadesátiletý šéf české střídačky má smlouvu údajně platnou do června s následnou opcí. U týmu by měl působit i příští sezonu, tedy přes olympijské hry a mistrovství světa. Právě do letošního června mu ale svaz může udělit jednostrannou výpověď.

„Rulík ale dodává klid, je to muž na svém místě, není úplně důvod mu smlouvu neprotáhnout dál,“ míní Hübsch a zastavuje se také u jedné z největších senzací v historii MS, kdy domácí Dánsko vyřadilo favorizovanou Kanadu 2:1.

„Poslední tři minuty dánští fanoušci poháněli hráče, stáli tam, tleskali, skandovali a k vítězství je dotlačili. Co tam vypuklo po druhém gólu Nicka Olesena a historické výhře, to bylo úžasné sledovat. Kdyby to tak vypadalo celý šampionát, není si ohledně atmosféry vůbec na co stěžovat.“

