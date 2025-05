„Jsou trochu divné. Mají železa až k tyči a je vidět, že branka je úplně opotřebovaná. Včera byly nové a dnes už jsou úplně opotřebované,“ řekl Lašák po čtvrtečním tréninku přítomným novinářům.

Situaci se rozhodl řešit přímo s organizátory, kteří si stav branek vyfotili.

„Budu se muset zeptat ostatních týmů, jestli jim to také vadí, ale můžu stoprocentně říct, že to bude vadit všem. Protože brankářské styly jsou stejné. Uvidíme, co s tím organizátoři udělají,“ dodal Lašák.

Ten má starost trojici Samuel Hlavaj, Patrik Rybár a Adam Húska. Úvodní duel pravděpodobně odchytá Hlavaj z farmářské Iowy. A čeká ho velmi ostrý start.

V Avicii Areně ve švédském hlavním městě totiž bude v pátek od 20.20 čelit domácímu celku, který přivezl ze zámořské NHL širokou paletu ofenzivních hvězd. Dorazil například Filip Forsberg, Mika Zibanejad či Lucas Raymond.

Slováci ovšem nezažili komplikace pouze s bránami, už předtím se totiž museli vypořádat s organizačními starostmi. Úvodní jednotku měli absolvovat v tréninkové hale, nakonec se ale vyměnili s Francouzi, kteří dorazili se zpožděním, a trénovali v hlavní aréně. A to i před zrakem šéfa Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luca Tardifa.

Martin Toth-Vaňo @Totik96 Prvý deň na MS bol znamení mierneho chaosu.



🇸🇰 mali trénovať v tréningovej hale, ale keďže 🇫🇷 meškali, vymenili sa s nimi.



🇸🇰 tak boli v hlavnej hale.



Novinárom to ale zabudli oznámiť. Niektorí sme tak 20min čakali v tréningovej, kým hráči už trénovali v hlavnej. 🤷‍♂️ oblíbit odpovědět

Ve Stockholmu poutá největší pozornost kromě domácího národního výběru také tým Kanady, která poskládala velmi silný kádr v čele s hvězdami Sidneym Crosbym a Nathanem MacKinnonem.

Pro zámořskou zemi mají světové šampionáty opakovaně menší váhu, přilákat ty nejlepší hráče se vzhledem k play off NHL nedaří příliš často.

A jak se zdá, i letos si země javorového listu chce pobyt v Evropě užít plnými doušky. Po přípravných duelech ve Vídni a Budapešti se v maďarské metropoli zdrželi, v dějišti šampionátu pak zcela vynechali úvodní trénink.

Do turnaje vstoupí v sobotu v utkání proti Slovinsku, jako pátého soupeře v pořadí pak vyzvou Slovensko. To si zatím ponechává na soupisce tři volná místa a čeká na příjezd hráčů ze zámořských farmářských celků. Ne všichni členové týmu jsou pak zdravotně v pořádku. Jak si poradí se švédskými hvězdami?