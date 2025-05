MS v hokeji ONLINE: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Švédy, soupeře posílí Nylander

O něčem takovém mohli jenom snít. Jedni se chtěli vyšvihnout na domácí půdě, druzí zase hlavně koukali dolů na osmou příčku, aby se vyhnuli sestupu. Hokejisté Dánska a Rakouska zažívají po postupu do...

Na mistrovství světa je neposílil jediný hráč, který by v NHL tuto sezonu bodoval. Skončili až jedenáctí. Přesto se šéf slovenského hokeje Miroslav Šatan ohradil vůči kritice a prohlásil, že nemá...

Už tak soupiska překypovala mimořádně nadanými hokejisty z NHL, přesto se Švédové rozhodli ji ještě vyztužit. Na duel s Kanadou zapadl na místo prvního centra William Karlsson z Vegas, do obrany...

Velká lekce před čtvrtfinále. Češi poznali rychlost, co si odnesou z první porážky?

Že by play off na světovém šampionátu snad začalo o dva dny dřív? Duel Česka s USA (2:5) byl úplně jiný ve srovnání s tím, co zatím národní tým na turnaji zažil. Soupeři před závěrečným skupinovým...