Pro Kondelíka turnaj dokonce skončil, protože bude muset na chirurgický zákrok se zlomeninou pravé ruky. „Měli jsme během zápasu ještě nějaké konzultace se specialisty z Čech, má zranění, které mu nedovoluje, aby pokračoval. Tím pádem se nemůže dál účastnit.“

Najednou se rodí problém ve středu útoku, křehkém postu v rámci české sestavy. Obsadil ho univerzál Daniel Voženílek, jenž na tomto místě pravidelně hrával před dvěma lety v Třinci. A neodvedl špatný výkon.

„Byl to velký rozdíl. Některé věci jsem si musel pořádně načíst. Je to daleko náročnější než na křídle. Moje hra je specifická, že v útoku i v obraně hraju hodně okolo brány, takže je to těžší na bruslení a fyzičku. Snažil jsem se hrát jednoduše a nakonec to bylo celkem fajn.“

Také se od Rulíka dočkal decentní pochvaly: „Nebylo to vůbec špatný, zvládl to slušně.“

Například na buly však proti Dánsku hořel s bilancí minus šest.

„Ale to je tím, že to dlouho nehrál,“ vysvětloval kouč. „Už poslední rok v Třinci, v Davosu vůbec. Projdeme si bule, ale teď bude jedním z centrů. Jedním z kritérií, proč jsme ho nominovali bylo, že může hrát vpravo, vlevo a v krajním případě i uprostřed. Stalo se.“

Daniel Voženílek umisťuje puk do prázdné dánské brány.

A když se na vhazováních nezlepší? Kdo se případně nabízí dál? Buď si trenérský štáb poradí tak, že v nouzi sáhnou po jiném křídelníkovi s pestřejšími zkušenostmi, třeba Jakubu Laukovi či Martinu Nečasovi.

„Nemám s tím problém, ale určitě jsem zvyklý jako křídlo a radši bych byl tam,“ nechal se slyšet druhý jmenovaný.

Jiná varianta znamená lovit mimo Herning.

„Abychom za Jáchyma mohli povolat hráče, musíme mít plnou soupisku. Takže napřed musíme zapsat Adama Klapku a potom můžeme měnit zraněného za zdravého,“ vysvětloval Rulík, jenž čeká na vývoj v zámoří, odkud v případě vypadnutí můžou dorazit Tomáš Hertl či David Kämpf.

Z přípravy měl blízko k nominaci například Michal Kovařčík, který už loni strávil šampionát v Praze coby náhradník. Těsně se nevešel také Jiří Černoch, jenž by si mohl sednout s klubovým spoluhráčem Ondřejem Beránkem nebo bývalým kolegou Jakubem Flekem. Mezi centry pak ještě na Českých hrách v Brně nastupoval Kevin Klíma.

Michal Kovařčík v reprezentačním dresu. Jiří Černoch (v popředí) se raduje ze své branky, po levé ruce má Ondřeje Beránka.

Důležité pro národní tým zatím je, že i přes Kondelíkovu absenci si v ofenzivě nakonec poradil perfektně.

Kouzlil David Pastrňák, dvakrát se trefil Nečas. Skóre načal šťastně bruslí, na kterou čekal, až mu z Londýna do dějiště šampionátu přiletí.

Uběhlo pouhých 48 sekund, když se s dalším zásahem přihnal z druhé vlny Daniel Gazda. Shodou okolností bek, co na soupisku kvapně skočil „díky“ Kundrátkovi. A prožil parádní debut na vrcholné akci.

„Doufal jsem, že nebudu kazit,“ usmíval se. „Bylo to extrémně těžké, jak jsem šel z tribuny. Kluci jsou s velkým kluzištěm sžití víc než já, doufám, že jsem si postupně zvykl.“

Evidentně víc než to, vytáhl troufalou kličku a uklidil kotouč křížem. Po jeho zásahu už se národní mužstvo definitivně uklidnilo, nakoplo a dostalo do pohody, z níž čerpalo až do závěrečné sirény.

Do té doby, zejména v první třetině, trpělo na potíže udržet se na kotouči, čemuž ani obecně negativní bilance na buly nepomáhala. Zdálo se, že favorizovaný celek začal tam, kde končil s Norskem.

Nepřesné přihrávky, odskoky puků a také nedostatečný důraz. Od začátku při své premiéře na mistrovství světa trpěl Dan Vladař, jenž dostal přednost před Vejmelkou. Neodbytní dánští nájezdníci do něj v nezaplněné Jyske Bank Boxen opakovaně naráželi. Snahu zastat se ho jevili zejména Lauko s Hronkem.

Libor Hájek brání Christianu Wejsemu v přístupu k české bráně Daniela Vladaře.

Zvlášť ve srovnání s loňskem, kde hru vydatně přitvrdil zadák Radko Gudas, ale až do gólového uklidnění stále něco chybělo.

Zatímco hráč Anaheimu se ze šampionátu omluvil, defenziva vstřebávala další ztrátu. Kundrátek se chytal za rameno už po pěti minutách nedělního duelu, z nějž odstoupil a nevrátil se. Jeho další působení v turnaji je značně nejisté.

„V tuto chvíli nezasáhne, je ale šance, že by se mohl v průběhu ještě dát do pořádku,“ reagoval Rulík.

Zůstává tedy otázkou, jestli trenéři nebudou povolávat další jméno do zálohy. Ve hře by mohl být třeba obětavý bojovník a extraligový mistr Libor Zábranský, jenž se bezprostředně po klubové sezoně pozvánky do reprezentace nedočkal. Teď se mu však může otevřít nová šance.

Libor Zábranský junior v sobě podobnost s otcem nezapře.

Ač si totiž Češi na výběru pořadatelské země smlsli, a platilo to i v souboji fanoušků v hledišti, těžko se slaví. Přijdou daleko složitější zápasy. Blížit se k nim se zdemolovanou sestavou znamená zbytečné riziko, co se musí vyřešit a odstranit.