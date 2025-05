Branka má svého Vladaře. Zamává jeho skvělá forma klíčovým duelem?

Od našeho zpravodaje v Dánsku Má téměř dva metry. Ale jako by se Daniel Vladař, nebo Dan, chcete-li, snažil udělat co nejmenším. Ne že by si český gólman nevěřil, však se na hokejový světový šampionát vydal i s rizikem. S...