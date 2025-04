Sparťani ještě počkají, Kulicha stále řešíme. Rulík zároveň buduje i hledá

K týmu se v úterý připojila nová dvojice Radek Kučeřík a Kristian Reichel. V jaké jsou roli?

V úplně stejné, jako všichni ostatní. Máme k dispozici pět formací a všichni hráči bojují o účast na dalším kempu. Jen tak vede cesta na mistrovství světa. Zapojili se do přípravy a roli mají stejnou.

I startovní čáru?

Ano, i tu.

Chcete si oproti dvojzápasu s Němci vyzkoušet něco speciálního?

Jdeme zase na velký led. Zápasy v Německu se hrály na užším hřišti, což je pro nás lepší hokej, který mám i osobně raději. Ve Švédsku se však bude hrát na širokém kluzišti, takže jsme rádi, že jsme zase na velkém hřišti, abychom mohli zlepšovat načasování, timing.

Rakušané jsou slabším soupeřem, budete si chtít zaexperimentovat?

Pozor, na mistrovství porazili Finy a trápili Kanadu. Už není lehkého soupeře. Nevím, v jaké jsou fázi, netuším, koho mají k dispozici. To ale pro nás není důležité. Pracujeme na naší hře a systému. Jsme ale rádi, že si s nimi můžeme zahrát, že to není jen trénink, ale také herní praxe.

Jak to vypadá s posilami z neúspěšného celku semifinále ze Sparty i z dalších evropských lig. Kdy se budou povolávat oni?

Máme to nějak nachystané, ale teď to nebudeme zveřejňovat. Nyní tu máme tuhle soupisku a další postup oznámíme v sobotu po dalším utkání. Nebudeme předvídat.

Radim Rulík udílí pokyny českým hokejistům na tréninku v Karlových Varech.

Nejste překvapený, že tu budete mít Sparťany už nyní? Predikoval jste neoblomně, že ve finále budou Pardubice s Pražany.

Spletl jsem se. Bylo to pro mě obrovské překvapení, nečekal jsem to. Ale musím smeknout před Brnem. To nebyla náhoda. Udělali z toho vyrovnanou sérii, kde hráli výborně a Kometě se to lépe sešlo. Sparťanům se to naopak úplně neposkládalo, a tak se Kometa dostala do finále. tipovat už raději nebudu, jeden z těch dvou vyhraje.

Dostanou se hráči Komety více do vašeho hledáčku?

Je tam hromada cizinců, o českých hráčích ale samozřejmě víme a pozorujeme je.

V NHL zbývá už jen pár zápasů ze základní části. Jsou tam už další zprávy?

Z naší strany je potřeba vše nejprve připravit, než se zprávy zveřejní. Je předčasné cokoliv říkat. Co když se něco stane v posledním zápase, v jeho posledním střídání? První šance získat hráče do reprezentačního kempu je stejně až do Poruby, takže se teprve uvidí, jak to dopadne. Budeme o všem včas informovat. Pracujeme na tom.

Platí to i o Pastrňákovi?

Dáme si vědět po základní části, nebudeme mu ale určitě volat hned druhý den. Necháme jej vydechnout, pak se mu Jirka Šlégr ozve a dozvíme se, jak to dopadne.

V posledních dnech se nechal bývalý skvělý útočník a dnes asistent kouče na farmě Buffala Václav Prospal slyšet, že centra Jiřího Kulicha vidí spíše v play off AHL, než že by jej chtěl pouštět na šampionát. Jak se k tomu stavíte?

Já na to mám jen jeden názor. Pokud se hráč nedostane do souboje o Stanley Cup a je z Česka, srdce jej táhne sem, když má šanci reprezentovat. Jirka je ve věku, kdy o tom nerozhoduje, definitivní slovo bude mít organizace, ale budeme o něj bojovat. On se určitě bude chtít ukázat v národním dresu. Má vynikající věk, je neskutečně perspektivní. Uvidíme ale také, jak je na tom zdravotně, měl teď pár otřesů po tvrdých střetech, ale zápasy dohrával.

Jak může působit trenér národního týmu na manažera v americké organizaci, zvlášť, když je to Čech? Slova Václava Prospala zněla dost tvrdě.

Je to ale také bývalý trenér reprezentačního družstva. Tohle by se nemělo zapomenout. Ale každý ať se vyjádří svobodně, já na to mám jiný pohled. Asi se všichni názorově nemusíme sejít.

Je tu větší šance pro hráče AHL, když jde o šampionát před olympiádou a po domácím mistrovství?

Tihle kluci měli vždycky šanci, loni jel Špaček z AHL a dostal prostor. Musí se ale sejít, že nehraje play off ani první tým, ani jeho farma. Máme tam asi osmnáct hráčů, jenže takto se to schází jen u tří. Například farma Vegas Golden Knights nepostoupí, jenže jejich hlavní tým ano. Drží si tedy hráče v zápřahu. Můžeme o kluky požádat, jednat, ale oni je zaměstnávají a platí, a tak oni také rozhodují.