„To zklamání, že jsme vypadli, bylo velké, ale nedá se nic dělat. Už je to něco přes týden. A když jsem přijel na sraz, začal jsem myslet na úplně jiné věci,“ řekl brankář Josef Kořenář, který vychytal svou druhou nulu v národním celku.

„Na klucích ze Sparty byla vidět pořádná chuť do hry. Jsou to profíci,“ prohlásil trenér Rulík.

Přiznal však, že rozhovory s nimi nebyly jednoduché, když je před nynějším reprezentačním blokem oslovil. „Opravdu to vyřazení těžce nesli. Nebyli po psychické stránce ready. Změna prostředí, nový tým, spoluhráči, to napomohlo, že ta chuť u nich byla.“

Útočník Michael Špaček podotkl, že měl velkou radost, když mu trenér Rulík telefonoval, zda se chce připojit k mužstvu. „Chci si prodloužit sezonu, snažím se zabojovat o mistrovství světa, takže chuť hrát mám velkou,“ potvrdil. „Mám nový cíl, dostat se na mistrovství. Pomáhá mi to nemyslet na vyřazení v lize, to už nevrátím. Snažím se jít den za dnem a odvést sto procent.“

Brankář Josef Kořenář vykukuje zpoza Matěje Stránského a Martina Faško-Rudáše

Špaček dal vedoucí gól národního celku, druhý přidal jeho klubový spoluhráč Filip Chlapík.

„Říkal jsem klukům už ráno na rozbruslení, že jim to nějak střílí a že jim to tak mohlo jít o několik týdnů dříve,“ usmál se Kořenář.

„Ani nevím, že nám něco říkal, ale je pravda, že v play off jsme v těch posledních zápasech moc gólů nedávali,“ uznal Špaček.

„Jasně, je to sranda,“ dodal Kořenář. „Jsem rád, že jim to jde. Každému přeju, aby se na mistrovství dostal. Budu jim držet palce stejně jako všem ostatním.“

Souhra sparťanů byla znát v přesilových hrách. Ostatně Chlapík jednu využil, když se Špačkem pořádně rozvířili prostor před slovenským gólmanem Adamem Húskou.

Český útočník Michael Špaček dělá kličku Adamovi Húskovi v brance Slovenska.

„S Filipem jsme toho spolu nahráli docela dost jak ve Švýcarsku, tak ve Spartě, takže víme, co od sebe čekat,“ komentoval vydařenou přesilovku Špaček, který měl jinak na křídlech svého útoku Pavla Kousala a Filipa Zadinu. „Oba jsou extrémně kvalitní, rychlostně vybavení, takže se snažím jim puky rozdávat. Fakt mají výbornou rychlost a oba jsou velmi šikovní a chytří hráči. Společně jsme hráli poprvé, ale šlo to. Uvidíme, jak to bude dál.“

Zklamání z předčasného konce extraligy mají za sebou i třinečtí hokejisté. Kromě toho, že jich je několik v české reprezentaci, tři – Patrik Koch, Patrik Hrehorčák a Miloš Roman – nastoupili za Slováky. Byly ještě znát emoce ze čtvrtfinále, kdy Sparta vyřadila Oceláře?

„Ne. Jen když jsme si podali ruku, tak jsme prohodili, že je to sranda hrát zase proti sobě,“ odpověděl Špaček.