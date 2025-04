„Nebylo to jednoduché. Na utkání, která jdou rychle za sebou, se musíme lépe připravit,“ dodal Stránský.

Manažer reprezentace Jiří Šlégr po utkání oznámil posily ze zámoří, které by se k národnímu týmu měly připojit v pondělí v Brně. Co na ně říkáte?

Předem jsme tušili, že půjde o Špágra, Hromana (obránce Davida Špačka a Filipa Hronka) a Kubu Lauka. Vítáme každého, zase nás to posune v kvalitě. Těšíme se na turnaj v Brně.

David Pastrňák se má rozhodnout v pondělí, zda přiletí.

Doufám, že přijede. Přece jen je to náš nejlepší hráč. Jestli bude zdravý a bude mít chuť, tak to bude hodně velká posila.

Jak jste prožíval ostravské zápasy v roli kapitána s rodinou v hledišti?

Nepřijde mi, že by to céčko na dresu byla nějaká velká zátěž, takže jsem si to užíval jako každý jiný zápas. Jsem rád, že to bylo doma, že se mohla přijít podívat rodina a kamarádi.

Trenér Radim Rulík říkal, že o vašem kapitánském céčku nerozhodovalo, že jste v Ostravě doma, ale vaše výkonnost. Co vy na to?

Vždy se snažím podat co nejlepší výkon. V pátek to nebylo úplně ono. Přece jen ta zátěž po té pauze, co jsem měl, byla velká, ale na to se nemohu vymlouvat. Příští týden to musí být lepší.

Reprezentační trenér Radim Rulík sleduje kostku nad ledem.

V pátek jste v útoku nastoupil s Danielem Voženílkem a Petrem Kodýtkem. Fungovala vaše spolupráce?

Byly tam některé dobré pasáže, na jiných musíme zapracovat. Ale není to jednoduché, moc jsme spolu nehráli, možná na jednom turnaji, ale nebylo to tak špatné. V pátek na nás Slováci vletěli a my byli trochu pomalejší.

A jak hodnotíte souhru Michala Špačka s Flipem Zadinou a Pavlem Kousalem, kteří byli hodně vidět?

Hráli výborně. Všichni tři jsou dobří bruslaři a mají výborné ruce, takže si vyhovovali. A ta jejich rychlost také hraje roli. Dneska nám pomohli.

Stačíte sledovat výkony vašeho bratra Šimona, který hraje za Brno finále extraligy s Pardubicemi?

Jsou zápas od zápasu lepší a lepší, co jsem teda viděl. Moc mu držím palce a přeji jim, ať to dotáhnou. Doufám, že to v neděli doma už ukončí. Možná se na ně pojedu podívat.

Reprezentace má v Brně sraz v pondělí, tak abyste ho kvůli případným oslavám neprošvihnul...

To ne. Ještě uvidím, jestli pojedu, ale pokud bude příležitost, rád bych v neděli na tom utkání byl.