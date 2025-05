Ne, že by tedy rodákovi právě ze Žďáru nad Sázavou nic nevadilo. Však si užil dost hned po příletu, kvůli eskapádě s nedoručenými zavazadly. V sobotu odpoledne už ve výstroji poznal, jak vypadá cesta autobusem na trénink. A zákulisí obecně.

Martine, přejezdy nejsou moc příjemné, co?

Jet patnáct dvacet minut tam a zpátky není optimální. Ale myslím, že pak už ani nebudeme tolik trénovat během turnaje, zápasů bude hodně, takže by to neměl být problém.

Jak rychle jste se aklimatizoval?

Nehrál jsem ještě tady v aréně, kde je led větší než v tréninkové hale. Ale myslím, že s bruslením problém nemám, bude to hodně o něm. Člověk si snad za pár střídání zvykne a nebude to problém.

Asi je to tak i lepší, ne? Když jdete pozvolna z úzkého kluziště v NHL přes širší tréninkovou halu až na ohromný led v aréně.

Možná je to lehčí, nevím. Obecně je lepší jít z malého na větší než obráceně, kdy na menším ledě člověk nemá moc času. Tady je ho zas o trošku víc. Ale úplně bych v tom nehledal nějakou vědu, hrál jsem odmalička na velkém, takže si z toho hlavu nelámu.

A co časový posun?

První den jsem se moc nevypsal, to byl spíš jen šlofíček. V sobotu už trošku lepší, myslím, že se to srovnává. Teď se pořádně vyspím a v neděli na zápas.

Dokonce rovnou na dva ve dvou dnech.

Z NHL jsme zvyklí, tam hrajeme fakt často, takže by to neměl být úplně problém. Ano, je toho dost, ale pro všechny stejně.

Vy jste navíc naskočit chtěl, ale ta výstroj... Jak těžké to bylo?

Když jsme prohrávali, viděl jsem, jak velký zápas to je a že alespoň dva body budeme potřebovat dál do turnaje. Byl jsem víc nervózní, než kdybych hrál. Ale co s tím nadělám.

Jak ty potíže dopadly?

Přišla mi zpráva na mobil, že věci přilétly, že to je konečně tady. Pak je jeli kluci vyzvednout a dostal jsem je akorát po zápase.

Hned jste vše kontroloval?

Jo, realizační tým na to koukal, ti to měli na starost. Jsem rád, že se výstroj našla a je tu.

A vy můžete trénovat. Jak se vám dává znovu dohromady s Filipem Zadinou?

Víme, že spolu budeme hrát. Vím, jaký je. Byli jsme spolu v mládeži, na dvacítkách. Budu mu to tam servírovat a on musí zakončit.

Filip Zadina se raduje z gólu v semifinále proti Kanadě na MS juniorů Český útočník Martin Nečas je napadán Jesperem Sellgrenem ze Švédska.

Juniorský šampionát jste absolvoval také s Michaelem Špačkem, který bude v lajně mezi vámi dvěma.

Je dobrý na puku, skvělý bruslař a vidí hru. Je tady v Evropě jeden z nejlepších centrů a myslím, že by to mohlo klapat.

Jak rychle se spolupráce oprašuje po těch letech? Je to intuitivní?

O tomhle mluvíme hodně mimo led, abychom věděli, kdo kde bude hrát hlavně v útočném pásmu. Pak už jde o nějaký ten instinkt. Samozřejmě se Záďou víme, kdo jak hraje a budeme se toho snažit využít.

Neřešilo se, že byste i vy mohl hrát na centru?

Určitě jsem zvyklý jako křídlo. Kdyby přišlo nějaké zranění, s centrem nemám problém, ale už pár let hraju na křídle, takže radši bych byl tam.

Nepřipomíná vám Herning trochu Ameriku, jak se tady nedá moc chodit a spíš je dělaný pro auta?

No, co jsem přijel, tak mi to tady spíš připomíná Žďár nad Sázavou, takové malé městečko, jedna ulice. Spíš to než Amerika. Ale zase je to tu hezký a myslím, že všechno je fajn. Kromě té tréninkové haly, která je daleko a musíte do ní přejíždět autobusem.

Připadáte si tu třeba víc anonymní?

Je tu dost českých fanoušků a jen jedna ulice, takže když jdete tam, jsou tam a člověk se moc neschová. Máme ale výborný kuchaře u nás na hotelu, jídlo je super! A člověk pak nemusí moc vycházet.