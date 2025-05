Už je s českou reprezentací, naladěný na obhajobu zlata. Po vypadnutí s Coloradem v play off neváhal ani vteřinu. Okamžitě věděl, že na mistrovství světa do Herningu dorazí. V pátek na tréninku ale ještě chyběl.

Martine, s trochou ironie. Jaký byl led?

V pohodě! Jsem rád, že jsem tady, jen nemám výstroj, no. Dorazilo všechno kromě hokejové tašky. Mohli mi tam nechat místo ní kufr. Bohužel to proti Švýcarům asi nedopadne. Pokud by stihla taška dorazit, určitě hrát budu, ale moc to nevypadá. Tohle neovlivním.

Máte nějaký nejzazší čas, do kdy by musela dorazit?

Dvě hodiny? I hodina by asi nebyla problém. Spíš to ale vede k tomu, že kluky budu odpoledne podporovat z tribuny. Turnaj trvá dlouho, takže to není tragédie, škoda ano.

Hrát v jiné výstroji asi nejde, že?

To se nedá. Výstroj sama o sobě by šla, v cizích bruslích to nejde. S nimi je to složité.

Po vypadnutí z play off byla reprezentace jasná volba?

Rozhodně. Hned jsem věděl, že chci přijet. Člověk je smutný, protože ví, že jsme s Coloradem měli na víc, ale parta tu je skvělá, tak proč se nepřipojit a nezopakovat minulý rok? Česká mentalita je jiná než v Americe. Těšil jsem se, hned první den byla sranda, proto se vždycky těším.

Nenastal problém v klubu, aby vás pustil?

Měl jsem nějaké zdravotní prohlídky, po play off jste vždycky potlučený, malá zranění se objeví, ale nic závažného, co by mě mohlo zastavit.

Vzpomenete si na Dánsko a mistrovství světa 2018?

Moje první. Byl jsem ještě mladej, čímž teda neříkám, že teď už nejsem... Ale tehdy jsme vypadli ve čtvrtfinále, takže vzpomínky nejsou nejlepší. Do Herningu jsme vlastně jeli jen na jeden den, takže to tu neznám. Město na mě působí hezky. Je malé.

Řešilo se, jestli byste zvládl centra pro Pastrňáka.

Do devatenácti jsem centra hrál, určitě je to možnost, ale o tom se musím pobavit s Radimem Rulíkem.

Číslo přenecháváte Pastrňákovi stejně jako loni?

88 je Pasty. Já mám v národním týmu od začátku 98, zachovám zlatý zvyk.

Radim Rulík uděluje pokyny na prvním tréninku v Herningu.

Co říkáte na obsazení turnaje. Dorazili MacKinnon nebo Crosby.

Pro fanoušky to bude dobré. Těším se, turnaj bude silný. Ani jsem zprvu nevěděl, jestli Nathan pojede, po vypadnutí jsme se neviděli, všechno běželo rychle. Pak jsem to viděl v médiích a potkali jsme se v Coloradu na ledě.

V play off fanoušci řešili váš příběh s Mikkem Rantanenem, který hrál za Dallas. Vás do Colorada vyměnili právě za něj.

S Mikkem jsme se bavili už v sezoně, že nás lidi pořád nějak přirovnávají, ale my to tak nebereme. Mikko je skvělý hráč. Dobrý člověk. Colorado se nějak rozhodlo a v nás rozhodně žádná osobní rivalita není.

A co titul brněnské Komety. Fandil jste?

Držel jsem jí palce, jasně. Tolik kluků tam už popravdě neznám, víc kamarádů mám v jiných týmech, ale fandím jí nejvíc. Bylo to krásné překvapení. Nikdo to nemohl čekat, o to sladší to muselo být. Když jsme brali tituly my, stavěli jsme od začátku silný tým na výhru.