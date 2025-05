Nečas totiž podle informací iDNES.cz v soukromých rozhovorech během sezony vyjádřil o reprezentaci zájem. Pravil, že se jen tak neodmítá.

Zároveň ale nejde o žádné oficiální stanovisko, Nečas teprve před pár hodinami dohrál důležité utkání, klíčová bude zdravotní prohlídka, která může odhalit nějaké komplikace.

Každopádně během play off takové informace nezaznívaly, ovšem kluby mnohdy podobné komplikace kryjí.

Reprezentace se má k jeho případné účasti na MS vyjádřit večer na tiskové konferenci, na níž trenér Radim Rulík také zhruba hodinu po skončení posledního zápasu na Českých hrách proti Švýcarsku oznámí finální nominaci na šampionát.

Martin Nečas přivezl pohár pro hokejové mistry světa do Žďáru nad Sázavou.

Nečas by musel prohlídku v zámoří podstoupit včasně ráno, aby se výčtu jmen objevil už v neděli večer. Jinak si na něj národní tým nechá volné místo.

Na mistrovství by se objevil opět po roce, tentokrát však hned od jeho startu. Loni do Prahy dorazil také po vypadnutí z play off NHL, s Carolinou ale tehdy došel až do druhého kola, proto dorazil až na šestý zápas ve skupině proti Velké Británii.

Následně patřil k nejlepším hráčů týmu, vynikal především v semifinálové bitvě se Švédskem, kde se pod výhru 7:4 podepsal čtyřmi body za jeden gól a tři asistence. Celkem v pěti duelech posbíral sedm zápisů do statistik.

Teď má za sebou individuálně vydařenou sezonu, v základní části si vylepšil své maximum v produktivitě na 83 bodů (27+56), v play off už se mu zas tolik nevedlo. Nicméně pro reprezentaci by byl rozdílovou posilou.