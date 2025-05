Trenéři věří, že se s Michaelem Špačkem a Filipem Zadinou včas nakopnou. Nechávají je pohromadě, po jasných výhrách nad Maďarskem (6:1) a Kazachstánem (8:1) není důvod cokoliv měnit.

„Utkání, která končí takovými výsledky, mohou někoho frustrovat. Hlavně bychom se hokejem měli bavit. Jsme jeden tým, je jedno, kdo dává góly,“ hlásil Nečas během dobrovolného nedělního tréninku.

Během zápasů si ho všimnete. Na tom se od loňského mistrovství, kde okamžitě po příletu ze zámoří rozhýbal českou hru, nic nezměnilo.

Snaží se být aktivní, řídit hru, rozjíždět útočné akce. V sobotu zaujal rychlým objetím branky v první třetině, ke gólu nechybělo moc. V závěru pak asistoval u třetí trefy Romana Červenky.

Jen mu to zatím nelepí tolik, jak by si představoval. Nepočíná si s takovou lehkostí, občas ho potká zbytečná chyba, pokažená přihrávka či nepříjemné podklouznutí. Proč?

„Asi z přemíry snahy,“ zamýšlí se hvězdný útočník Colorada.

Martin Nečas slaví s českou střídačkou gól do dánské brány.

Jak jste se svými výkony spokojený?

Určitě to může být lepší. Naší lajně to neklape, jak by mělo. Musíme se zlepšit, ale zápasy, ve kterých o něco půjde, nás teprve čekají. Góly budeme potřebovat hlavně v nich a ve čtvrtfinále.

Řešíte to s parťáky z lajny mezi sebou?

Jo, bavíme se o tom.

A k čemu jste došli?

Že nemusíme bláznit s pukem, spíš hru na velkém ledě trochu zpomalit. Nesnažit se za každou cenu někde projet, hrát trochu chytřeji. Když se snažíte až moc, občas to škodí. A to je i náš případ.

Na turnaji jste se trefil dvakrát proti Dánsku, s Kazachstánem jste přidal jednu asistenci. Čekal jste víc?

Každý zápas chcete mít co nejvíc bodů, to je jasné. Ale mě zajímá, že nám to šlape týmově, což je nejdůležitější. Moc se na to neohlížím, nijak zvlášť mě to nefrustruje.

Co jste říkal tomu, jak Roman Červenka oslavil 100. duel na mistrovství hattrickem?

Je to legenda českého hokeje, co víc dodat. V reprezentaci to pro něj byla trochu horská dráha. Když jsem byl menší, všichni ho kritizovali, i když body pořád měl. Nakonec se to otočilo, konečně dostává respekt, který si zaslouží.

I díky němu jste si s oběma outsidery hladce poradili.

Občas není příjemné proti takovým soupeřům hrát. Víte, že byste měli vyhrát o dost gólů, může dojít k podcenění, nemusíte být tak namotivovaní. Těžko dělat nějaké velké hodnocení, to důležité teprve přijde. Už se těším na Německo a Ameriku, bude to dobrá příprava na čtvrtfinále. Hlavně si pro něj udělat co nejlepší pozici.

Díváte se i na tabulku? Předpokládám, že byste rádi zůstali v Herningu? Nejlepší by bylo vůbec neprohrát a jít do čtvrtfinále z prvního místa. Teď se soustředíme jen na nejbližší zápas s Němci. Víme, že mají dobrý tým. Nebudeme to mít jednoduché, bude třeba přepnout na rychlejší tempo, teď to bylo lážo plážo. Tak abychom nebyli nepříjemně překvapení.

Skupinu zakončíte s Američany, většinu znáte z NHL. Těšíte se?

Určitě. Člověka takové zápasy mnohem víc baví, najednou je důležité každé střídání. Souvisí s tím i atmosféra v hledišti. V Herningu je to takové mrtvé. Ještě štěstí, že tu máme docela dost českých fanoušků, kteří nás ženou i v méně atraktivních zápasech.

Ve městě to úplně mrtvé asi není, co?

Popravdě je někdy těžké usnout. Zvlášť o víkendu, kdy je ruch z ulice hodně slyšet. Ale je to fajn, fanoušci nás poznávají, hokejem žijí. Je hezké, že si s námi občas můžou udělat fotku nebo se jim podepíšeme.

Stíháte sledovat dění ve druhé skupině?

Občas se kouknu, když je dobrý zápas. Ale když hraje Kanada se Slovenskem nebo s někým ze slabších soupeřů a vyhraje o osm devět gólů, moc mě to nebaví. Vypjatá utkání jsou mnohem lepší. Lidi si to užívají mnohem víc než zápasy, kde je, když to řeknu blbě, předem rozhodnuto.