Vezmou Slováci na MS nechtěného hráče? Gáborík: Haló, potřebujeme se zachránit!

„Podle mě by na šampionátu měl být. Taková slova, aby se poučil... Haló, my se reálně potřebujeme zachránit. To bude naší medailí,“ varoval bývalý reprezentant Marián Gáborík v pořadu Hokejové analýzy 24 na slovenské televizi JOJ.

Ohledně čeho by se Studenič měl poučit?

Jde o situaci z konce srpna loňského roku, kdy Slováci bojovali v olympijské kvalifikaci. V kádru tehdy šestadvacetiletý forvard figuroval, jenže ještě před úvodním duelem s Rakouskem přišel šok.

Studenič se totiž od týmu odpojil. Na vlastní žádost.

„Měl pocit, že jeho role nebude dostatečná. Před ranním rozbruslením trenérům oznámil, že tým opustí. Vedení jeho rozhodnutí vzalo na vědomí,“ stálo v prohlášení slovenského svazu.

Podle všeho neměl být spokojen s pozicí až třináctého útočníka, kterou mu přidělil kouč Craig Ramsay. Toho kvůli zdravotním problémům letos na střídačce nahrazuje Vladimír Országh.

Marián Gáborík podpořil Duklu Trenčín během bratislavských Winter Games

„Můj názor je, že kdyby měl kontrolu nad tímto týmem už předtím, tak si prosadí, aby tam Studenič byl. Nemáme takový luxus s tímto kádrem, abychom mohli takového hráče vynechat,“ pronesl Gáborík.

Studenič pozvánku do reprezentace od zmíněné kvalifikace neobdržel. A k situaci se vyjádřil také generální manažer reprezentace a prezident hokejového svazu Miroslav Šatan.

„Někdo napsal, že jsem mu zavřel dveře, ale já jsem se snažil mít dveře otevřené a měl jsem tam nohu a ruce. Bohužel odešel od týmu a máme nastavené nějaké principy,“ vysvětloval Šatan před měsícem.

„Situace je taková, jaká je. Někdy v budoucnu se tu může znovu objevit, ale nevím, jestli to bude právě teď,“ dodal.

Opačný názor razí Gáborík, ale také třeba i nyní zraněný útočník Martin Pospíšil: „Mělo se to nějak domluvit a udělat za minulostí tlustou čáru.“

Studenič má za sebou vydařenou sezonu, ve švédském Färjestadu získal v 50 utkáních 44 bodů (14+30), v šesti zápasech play off se do statistik zapsal pětkrát (4+1).

Marián Studenič z Färjestadu překonává brankáře Josefa Kořenáře ze Sparty.

Čeští fanoušci si možná vybaví jeho lednové představení v semifinále Ligy mistrů, kdy gólem a třemi asistencemi dirigoval výhru v Praze nad Spartou 6:2.

Po utkání padl dotaz i na jeho reprezentační kariéru. „Vše už bylo řečeno, nevyjadřuju se k tomu,“ odvětil stručně.

Slováci do světového šampionátu vstoupí ve Stockholmu v pátek proti domácím Švédům od 20:20. Podle vedení si nyní v kádru ještě nechávají až dvě volná místa, přičemž jedno by měl zaplnit obránce Samuel Kňažko.

Druhé by mělo patřit útočníkovi. Dostane se do výběru Studenič?