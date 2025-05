Inkasoval totiž hned z první střely na branku. V osmé minutě ho chytrou střelou nad beton překonal kladenský útočník Eduards Tralmaks.

Dalších šestnáct ran už ale kryl. A častokrát způsobem, kterým proslul během své dlouhé kariéry. Akrobatickými zásahy, hbitými pažemi i betony, které se několikrát zjevily už ve zdánlivě ztracené situaci.

„Nikdy jsem pořádně neměl šanci hrát takto blízko něj. Teda nepočítám, když mě vychytával v NHL,“ povídal útočník Travis Konecny s úsměvem.

„Je skvělý, strašně mě baví za něj bojovat. Hokej si užívá, tím vás dostává do pohody,“ cenil si forvard Philadelphie.

Podívejte se na parádní zákroky Fleuryho proti Lotyšsku:

Fleury svým rozhodnutím odcestovat na šampionát mírně překvapil.

Ještě před koncem sezony NHL avizoval, že se jedná o jeho závěrečný ročník v kariéře. Jakmile Minnesota odehraje poslední zápas v sezoně, skončí.

Wild vypadli hned v prvním kole proti Vegas, Fleury po čtvrté prohře v sérii zamával fanouškům a zmizel do útrob stadionu. Málokdo mohl čekat, že se ještě vně mantinelů postaví do ostrého zápasu.

Když se ho reportérka kanadské vysílací stanice TSN ptala, proč nasedl do letadla směr Stockholm a pracovní období si ještě prodloužil, odvětil: „Já vám ani nevím. Proč ne?“

Pár argumentů ze sebe ale přeci jen vysoukal.

„Lákala mě šance zahrát si s těmito kluky, jaké máme v kabině. Navíc pokaždé, když nosíte kanadský dres, je to skvělý zážitek a také čest,“ pravil.

Kanadský kapitán Sidney Crosby gratuluje brankáři Marc-Andrému Fleurymu k jeho první výhře v reprezentaci na mistrovství světa.

Koneckonců takto o reprezentaci mluví nespočet špičkových hráčů. Fleury je ale trochu jiný případ. Když si najdete výčet všech jeho angažmá, značně dominuje klubová scéna.

Čtrnáct let v Pittsburghu, kde získal také dva Stanley Cupy, další čtyři ve Vegas, na necelý rok zakotvil v Chicagu, uplynulé tři strávil v Minnesotě.

Ale poslední start za národní tým?

5. leden 2004, finále juniorské šampionátu. Tehdy Fleury čtyřikrát inkasoval, což znamenalo těsnou porážku 3:4 s rivalem ze Spojených států.

Od té doby se jednička draftu z roku 2003 v kanadském dresu ať už kvůli zraněním, dlouhým štacím v play off NHL nebo odpočinku, který někdy upřednostnila, nepředstavila.

Pokud teda nepočítáme olympiádu ve Vancouveru před patnácti lety, kde Fleury plnil roli nehrající trojky za legendami Robertem Luongem a Martinem Brodeurem.

Kanadští hokejisté slaví výhru nad Lotyšskem.

Na první start v seniorské áčku se tak pořádně načekal. V listopadu oslavil čtyřicáté narozeniny, v šatně se logicky potkává se značně mladšími parťáky.

Vždyť takový Macklin Celebrini, budoucí hvězda San Jose, se narodil v momentě, kdy Fleury zakončoval svou první sezonu jako jednička Penguins. Tedy před 19 lety.

„Máme našlapanou soupisku, jsou to všichni skvělí kluci. A už nyní si báječně rozumíme,“ pochvaloval si Fleury.

V premiéře proti Lotyšsku ukázal, že ho sport, jemuž obětoval celý život, neustále naplňuje. A také že je v něm zatraceně dobrý.

„Byl to zábavný zápas. Začátek byl pro mě těžký, ale kluci pak dali nějaké góly, zblokovali také spoustu střel, takže mi moc pomohli,“ těšilo ho.

„Všichni chceme uspět a víme, že může rozhodovat i rozdíl ve skóre. Takže jsme rádi, že jsme vyhráli přesvědčivě,“ dodal.

Kanaďané patří k největším favoritům turnaje. S ničím jiným než se zlatem se jen těžce spokojí, parta kolem Crosbyho, MacKinnona a dalších disponuje ohromnou silou.

Bo Horvat (14) slaví se Sidney Crosbym a ostatními spoluhráči kanadský gól v utkání proti Slovinsku.

Vyhrát celý turnaj by mohli i právě pro končícího Fleuryho, hraje totiž o unikát. Mohl by se stát prvním brankářem v historii, který by vstoupil do známého Triple Gold Clubu.

Pokud by ke Stanley Cupu přidal i zlato z mistrovství světa, záleželo by, jak by si přední činitelé v Mezinárodní hokejové federaci vyložili pravidla. V nich totiž stojí, že hráč se musí zúčastnit alespoň jednoho zápasu na dané akci.

Fleury ve Vancouveru plnil roli trojky, na skupinový zápas se Švýcarskem ale usedl na střídačku jako dvojka, byť se do branky nedostal. Stačilo by to na splnění podmínek?

Řešit to nejspíš bude až v případě, pokud by Kanaďané ovládli letošní šampionát.

Není jasné, kolik času mezi třemi tyčemi ještě dostane. První duel se Slovinskem odchytal mladší Dylan Garand, po vypadnutí z play off dorazil Jordan Binnington. Právě on by měl být jedničkou, což Fleuryho šance tlumí.

Nicméně se nezdá, že by ho to nějak trápilo.

„Hokej mě zkrátka baví a pokusím se ho ještě co nejvíc užít,“ hlásí jasně.