ONLINE: Maďaři čelí domácím Dánům, Švýcaři zabojují o první místo s Norskem

Od našeho zpravodaje v Dánsku Trénink před sobotním duelem s Kazachstánem nikdo nevynechal. Čeští hokejisté se na dalšího soupeře na mistrovství světa v Herningu chystají v kompletní sestavě. Do Kvik arény přijeli i s útočníkem...

Dva duely hokejového mistrovství světa se v pátek hrají ve stockholmské skupině A. Od 16.20 zápolí Rakušané s Francouzi, večer jdou do akce domácí Švédové, kteří se od 20.20 pokusí prodloužit...

Jak silné mohlo být Finsko na hokejovém šampionátu, kdyby Mikko Rantanen v závěru sedmého zápasu série Dallas - Colorado nenasázel hattrick? Ohromně. Za ideálních okolností by ho posílila kompletní...

Cokoliv jiného než další tři body pro české hokejisty by bylo obrovským překvapením. Na mistrovství světa je ve skupině B v Herningu čeká zápas se soupeřem, který doufá, že i v příštím roce bude...

V Mezinárodní hokejové federaci (IIHF) budou muset po šampionátu aktualizovat knihu rekordů. Stačil jeden večer a do dvou kolonek přibyla hned tři nová jména. V jaké disciplíně se vyšvihli švýcarský...

Krev, zlomeniny, vyražené zuby. Co všechno musí snést hokejistův obličej

Čerstvě otevřenou ranou se mu po obličeji řine krev, ale on má vsedě na střídačce jedinou starost: „Rychle mi to zašij, doktore, ať můžu jít co nejdřív zpátky na led.“ Hokejisté jsou známí svou...