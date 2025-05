A víte co? Sedlákovi sice helma plandala, přesto v ní vstřelil naprosto klíčový gól na 4:4.

„Hned jsem mu hlásil, že to je napůl můj gól!“ dožadoval se alespoň asistence Voženílek ve vtipu.

Sedlák se ocitl nebráněný mezi kruhy a podařilo se mu dorazit puk nastřelený z rohu od Romana Červenky. To už uběhla půlka početní výhody. Siegenthaler chytil chvíli před tím Sedláka do kravaty.

„Vzal s tím i cvoček, který se zapíná na řemínku. Nebyl čas to opravovat,“ vykládal Sedlák.

Podívejte se na Sedlákův gól:

„Vím, že tahle výměna bývá na dlouho, tak jsem mu hodil svoji,“ zachoval se Voženílek duchapřítomně. „Hned mi hlásil, že si ji už nechá, ale to jsem mu říkal, že nejde, že musím taky na led!“

„Jo, říkal jsem mu, že si ji nechám už navždycky,“ smál se Sedlák. „Přitom mi je trochu větší, bál jsem se, že mi spadne nebo že neuvidím. Naštěstí se to povedlo.“

Spolupráce dvou českých reprezentantů jistě fanouška pobaví i potěší. O něčem vypovídá. Tým táhne za jeden provaz.

Přitom ještě před rokem by si šli na klubové úrovni po krku, když si uvědomíte, že Sedlák v dresu Pardubic bojoval proti Třinci s Voženílkem.

Jenže národní tým odkládá veškerou rivalitu. „Odvedl výbornou práci. Ještě jsme se tomu zasmáli, protože tohle se moc nestává,“ uvědomoval si Voženílek.

„Já si ze Sedla dělal srandu, že potřeboval změnit helmu, aby vůbec dal gól. A nakonec hodně důležitý!“ chválil svého centra David Pastrňák.

Voženílek mimochodem nemusel být vůbec v sestavě, pakliže by se Martinu Nečasovi neztratila v Londýně taška s výstrojí. S největší pravděpodobností by Nečas nahradil Voženílka na druhém křídle a Voženílek by vypadl ze sestavy.

I taková věc může ovlivnit, jak se zápas na šampionátu vyvine.

„Na začátku jsme byli zbytečně nervózní,“ uznal Sedlák. „Samozřejmě jsme věřili, že když je na ledě Pasta s Červusem, ofenzivní silou hrozíme. Předvedli v prodloužení výbornou akci a krásný gól.“

A pokračoval: „Určitě neusneme na vavřínech, ale takový ten klid do dalšího pokračování turnaje nám to dodá. Že s tím naším hokejem, když ho hrajeme, jak máme, můžeme být úspěšní.“