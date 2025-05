Daří se mu to. Jen se podívejte, s jakou lehkostí vedle něj David Pastrňák a Roman Červenka hrají. Táhnou národní tým, patří k nejlepším hráčům turnaje.

Sedlák funguje jako lepidlo, které z pozice centra drží formaci pohromadě. Upozaďuje vlastní ofenzivní choutky, aby parťáci mohli na ledě vyniknout. Pomáhá jim, jakkoliv může.

V rozhovoru pro iDNES Premium rozebírá náležitosti fungující spolupráce, vrací se i k play off. Co mu vadí na reakcích fanoušků? A co ho pořád štve na extralize?