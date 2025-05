V kariéře chytal za Draky Bílina i proti druholigovým střelcům, v sobotu možná bude čelit kanadskému kolotoči v čele s hvězdným Sidneym Crosbym. „Rád si na tom kolotoči zajezdím,“ chechtá se hráč, který má český titul s Litvínovem, francouzský s Grenoblem a dva slovinské s Olympijí Lublaň.

Nemusíte se štípnout, jestli se vám všechno nezdá?

Asi jo. Na jednu stranu si to pořád neuvědomuji, na druhou jsem si to strašně přál, protože ohledně papírů se všechno vleklo. A teď jsem ve Švédsku... V listopadu mě kontaktoval trenér národního týmu Edo Terglav, který byl mým koučem už v Grenoblu. Prý jestli bych měl zájem reprezentovat, že by jim to pomohlo. Neváhal jsem, je sen každého hokejisty zahrát si na mistrovství světa. I v dresu Slovinska.