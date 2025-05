Oba týmy před sebou mají veledůležitý mač. V tabulce skupiny A je dělí jediný bod, přímo tak bojují o čtvrté, tedy poslední postupující místo do čtvrtfinále.

Freibergs bere duel se Slováky jako derby. Geograficky to nedává moc smysl, ale důvod pro toto označení má. „Jsme malé země a chceme ukázat celému světu, že jsme lepší než ten druhý. Navíc jsme si i velkou konkurencí v české lize, chceme dát najevo, že máme větší kvalitu a ať radši berou nás,“ citoval jeho slova slovenský portál Denník N.

V rozhovoru po těsně prohraném utkání s Finskem (1:2) přišlo také na ožehavé téma hráčů z KHL. Lotyšsko se řadí mezi státy, které hokejisty z ruské soutěže do reprezentace nezve. Stejně jako například Češi, Finové nebo Švédové.

Ani Slováci hráče z KHL do národního týmu po propuknutí války zprvu nebrali, na MS v letech 2023 a 2024 se neobjevili, byť oficiální zákaz nikdy neobdrželi.

Změnilo se to před touto sezonou, kdy naopak dostali povolení. Na probíhajícím šampionátu startuje obránce Mário Grman z Vladivostoku a brankář Patrik Rybár z Kunlunu. Navíc trojice Adam Húska, Mislav Rosandič a Michal Krištof v KHL už sice nepůsobí, kontrakty v ní ale podepsali až po začátku bojů na Ukrajině.

Slovenský obránce Mário Grman na světovém šampionátu v hokeji.

Slovenský ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak navíc v dubnu veřejně vyzval Miroslava Šatana, prezidenta svazu a generálního manažera reprezentace, aby hokejisty z Ruska povolal v hojném počtu.

„Jako fanoušek slovenského hokeje, ale také jako představitel vlády vás důrazně žádám, abyste při tvorbě nominace zohlednili co nejvíc hráčů působících v KHL. Jejich přítomnost by jednoznačně zvýšila naše šance na úspěch. Neházejme politikaření do sportu. Dejme přednost kvalitě, výkonům a hrdosti na reprezentanty, ať už hrají kdekoli,“ zdůrazňoval.

Ale zpět k Freibergsovi, jenž by se s Huliakovými slovy zřejmě neztotožnil. „My hráče v KHL už ani nemáme. My Lotyši jsme pořád na straně Ukrajiny. Znám názor slovenských ministrů, jaká je jejich politika. I to je pro nás trochu motivace nebo alespoň teda pro mě,“ říkal.

Sám v ruské soutěži hrál, v únoru před třemi lety ale Dinamo Riga z ligy na protest proti krvelačným činům vystoupilo a hráči odešli do jiných klubů. Konkrétně Freibergs do německého Iserlohnu.

„Bylo to tehdy těžké. Začala válka a Rusové, teroristi, ji chtěli zvládnout do tří dnů. Kdyby to tak rychle opravdu skončilo, mohlo se stát, že o týden později by bylo další na řadě Lotyšsko. Boje jsou zkrátka velmi blízko a všichni musíme pomáhat Ukrajině, aby je vyhrála,“ uvedl.

Obránce lotyšského výběru Ralfs Freibergs (vparvo) slaví gól proti Slovensku.

Podobná slova volí v rozhovorech na toto téma také lotyšský kapitán Kaspars Daugaviņš, v sobotu po duelu s Finskem se k blížícímu klání se Slováky vyjádřil také trenér Harijs Vitolinš.

„Pro nás je to především zápas, který chceme vyhrát. Ale naprosto chápu, že Ralfs a další kluci mají také tento pohled,“ řekl.

Zápasy Slovenska a Lotyšska na MS 2024: SVK – LAT 2:3

2023: SVK – LAT 2:1

2017: SVK – LAT 1:3

2013: SVK – LAT 3:5

1997: SVK – LAT 4:5

Šťastnější z večerního duelu se výrazně přiblíží čtvrtfinále, poraženému se naopak postup silně vzdálí. „Proti Lotyšsku to vidím vítězně. Musíme se dobře připravit, oddechnout si a nechat na ledě srdíčko,“ hlásil pro šport.sk útočník Róbert Lantoši.

Vzájemné duely obou celků pokaždé nabízí velké drama. Na světových šampionátech se utkaly pětkrát, čtyřikrát slavili Lotyši.

Jak to bude tentokrát?