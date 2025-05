Občas si během zápasů můžete všimnout, jak se hráčům puk zadrhne, odskočí nebo uteče z hokejky. Více než byste od takových borců čekali.

„Led nebyl ideální, sjelo mi to,“ líčil třeba David Pastrňák po neproměněném trestném střílení v úvodním zápase na turnaji proti Švýcarsku.

Zrovna čeští hráči nenaříkají. Když už, tak jim nevyhovovali rozměry, načež vzápětí dodávali klišé „pro všechny je to stejné“.

Martin Nečas stíhá Phillipa Bruggissera u puku.

„Zatím se vše daří dobře, led je přesně takový, jak jsme si my a tým IIHF, který led tvoří, přáli. Týmy si nestěžovaly, takže jsme velmi spokojení,“ odpovídal na dotaz iDNES.cz Frank Hyldgaard, objektový vedoucí a člen organizačního výboru v Herningu.

Shodou okolností a podle zákona schválnosti zhruba hodinu před dosud největším malérem turnaje. Právě se hrál úterní odpolední duel Norska s Německem (2:5), když jej v sedmnácté minutě sudí přerušili. U mantinelu vznikla natolik velká díra, že týmy vyrazily do kabin a třetina se dohrála po přestávce.

Věrní extraligoví příznivci by si třeba mohli pomyslet, že jsou z posledních let zvyklí, nicméně ani oni takový výmol asi neviděli. Jeho okolí navíc spíš připomínalo ledovou tříšť. Až břečku.

Norská média Verdens Gang či Nettavisen psala o skandálu. „Naprosté fiasko,“ stálo pro změnu v titulku finského Ilta Sanomat.

Aby všeho nebylo málo, na totéž místo aktéři zápasu zamířili znovu ve 27. minutě, kdy se muselo zchladit s plynovou bombou. Tentokrát už bez dramaticky dlouhého přerušení.

Aréna Jyske Bank Boxen v Herningu, dějišti světového šampionátu hokejistů.

Že by ale incident šlo brát s úsměvem a na lehkou váhu? Říkejte to hráčům, potažmo klubům, v nichž působí. Právě na mistrovství světa se jim najednou může stát vážné zranění, aniž by se dostali do kontaktu se soupeřem.

„Je to nebezpečné,“ míní německý brankář Philip Grubauer. „Vždyť hráči si zrovna tady ani pořádně nepřihrají, led je jak tající rybník.“

„Nikdy jsem nic takového nezažil,“ žasl nadaný Tim Stützle, jenž posílil Němce po příletu ze zámoří.

„Pro kluky je to psychicky náročné a frustrující. Pocházím ze země, kde se na ledě rybaří. Tady to ale zkoušet nemusíme,“ pronášel kouč Harold Kreis, jenž se narodil v kanadském Winnipegu.

Trenér německé hokejové reprezentace Harold Kreis

Zdá se, že chladicí zařízení patrně nefungovalo správně. Zmiňovaný „ledový“ tým IIHF ve spolupráci organizačním výborem v Herningu uvedly, že „problém identifikovaly a vyřešily tentýž den ještě před večerním zápasem“.

Mezinárodní federace také projevila lítost a situaci bere vážně, od úterního incidentu k žádnému dalšímu průšvihu skutečně nedošlo.

„Jsme připraveni a plně odhodláni i nadále držet co nejvyšší standardy kvality ledu, aby pro všechny týmy platily ideální herní a bezpečnostní podmínky,“ prohlásily příslušné orgány.

Mimo jiné direktoriát turnaje během středy rozhodl, že pauzy mezi třetinami se protáhnou z patnácti minut na sedmnáct. Asi z více důvodů.

Švýcarští hokejisté, útočník Sandro Schmid (vlevo) a obránce Jonas Siegenthaler, jedou na golfovém vozítku během mistrovství světa v Herningu.

Uvnitř krásné arény v Herningu, hranaté Jyske Bank Boxen, totiž dobře poznáte, že je opravdu multifunkční, nikoli dělaná čistě na hokej. Natož pro hokejový šampionát.

Pracuje se s golfovými vozítky, na kterých hráči jezdí do/ze vzdálených šaten. Během zápasů pak některé celky pobývají v jiných. Jako Češi.

Nikdo se pak do nich nedostane ani přímo ze střídačky, musí přejet na druhou stranu a vyhýbat se rolbám, načež prochází nejen tunelem, ale celou uličkou v těsné blízkosti fanoušků. Také nezvyk, byť pro diváky příjemný. Provizorní jsou rovněž záchody a sprchy.

„Přestavba multifunkční haly na ledovou plochu je samozřejmě výzva,“ přiznává Hyldgaard. „Nevyskytly se ale žádné problémy, hala je zvyklá hostit nejrůznější akce.“

Mezi nimi třeba házenou, plavání, jezdectví a řadu rozličných koncertů. Ani neplatí, že by se v ní teď odehrával jeden zpackaný šampionát. V žádném případě.

Koneckonců třeba k potížím s přesunem vyzbrojených hráčů do tréninkové haly autobusem nedochází na MS poprvé. Led taky nikdy nebývá bůhvíjak skvělý, ještě navrch ke konci jara.

A třeba fanzóny s řadou stánků a her se vyvedly fantasticky. Byť návštěvy už tak skvostné nejsou.

Na patnáct let funkčním stadionu, který se stal dominantou města a hostil hokejové MS už před sedmi lety, se ovšem za pár dní nakupila řada drobných neduhů a nepříjemností. Ať už si je organizátoři připouští, či ne, teď schytali mnohem větší ránu, na kterou reagovat museli. Jestli ji opravdu vyřešili, ukáží následující dny.