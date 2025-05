Dějiště dalších MS v hokeji:

SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY MUŽŮ:

MS v hokeji 2026 - Curych a Fribourg, Švýcarsko:

Termín 15. - 31. května 2026

Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se bude konat ve Švýcarsku ve městech Curych a Fribourg.

Hrát se bude v arénách Swiss Life Arena a BCF Arena.

Mistrovství světa se Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009.

Švýcarsko mělo pořádat MS i v roce 2020, ale kvůli pandemii covidu-19 se šampionát nekonal.

MS v hokeji 2027 - Mannheim a Düsseldorf, Německo:

Termín 14. - 30. května 2027

Mistrovství světa s pořadovým číslem 90 se bude konat v Německu ve městech Düsseldorf a Mannheim.

Hrát se bude v arénách PSD Bank Dome a SAP Arena.

Mistrovství světa se do Německa vrátí po 10 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2017 , kdy byla spolupořadatelem Francie.

Německo se mistrovství světa ujme podesáté. Premiéru si odbylo v roce 1930.

MS v hokeji 2028 - Paříž a Lyon, Francie

Termín 12. - 28. května 2028

Mistrovství světa s pořadovým číslem 91 zamíří do Francie, konkrétně do Paříže a Lyonu.

Hrát se bude v arénách Accor Arena a LDLC Arena.

Francie byla jediným zájemcem, jelikož Kazachstán svou kandidaturu stáhnul. Pro Francii to bude po letech 1951 a 2017 historicky třetí pořadatelství mistrovství světa.

SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY JUNIORŮ:

MS v hokeji juniorů 2026 – Minnesota, USA

Termín 26. prosince 2025 – 6. ledna 2026

Další mistrovství světa do 20 let se bude konat od 26. prosince 2025 do 6. ledna 2026 ve Spojených státech amerických, konkrétně v oblasti Minneapolis-Saint Paul v Minnesotě.

Arena Xcel Energy Center hostila finále ženské PWHL.

Zápasy se odehrají v arénách Xcel Energy Center a 3M Arena at Mariucci.

MS v hokeji juniorů 2027 – Kanada, provincie Alberta

Pořadatelství na rok 2027 připadne Kanadě, konkrétně provincii Alberta , ale města a stadiony zatím nebyly určeny.

Turnaj se tam uskuteční v prosinci 2026 až lednu 2027.

SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY ŽEN:

Posledním světovým šampionátem žen byl turnaj v Českých Budějovicích. Další dějiště budou teprve oznámena.

Kdy může být další MS v hokeji v Česku?

Pořadatelství jsou rozdaná do roku 2028, o roce 2029 uvažují Slováci a Británie. Následuje rok 2030, který není až tak atraktivní, protože je olympiáda. A velké země se do pořádání MS bez hokejistů z NHL moc nehrnou. Česko tedy vyhlíží k letům 2031, 2032 či 2033. To už by měl český svaz s novou dokončenou arénou v Brně o turnaj usilovat.