V roce 2022 odchytal osm zápasů. Z Finska si odvezl bronz.

O rok později naskočil do čtyř zápasů, přednost zprvu dostali Šimon Hrubec a Marek Langhamer. V realizačním týmu kvůli tomu nastal spor mezi koučem Karim Jalonenem a trenérem brankářů Zdeňkem Orctem.

Loni v Praze přijal Vejmelka roli trojky a mohl slavit zlato.

Teď mu znovu náleží důvěra. Odpoledne to bude on, kdo povede český tým proti Švýcarsku.

Pro Čechy je mistrovství světa vrchol. Vnímáte to?

I pro mě, jako kluk jsem si ho u televize užíval nejvíc. Párkrát jsem zašel i na stadion, když se hrálo v roce 2015 v Praze. A nesledoval jsem jen naše zápasy, seděl jsem přilepený i u ostatních.

Máte to v rodině?

Táta hrával, děda taky, jsme hokejová rodina. Ten sport byl priorita, všechno se mu podřizovalo. Když se nesedělo u televize, šlo se ven před barák hrát. Proto si moc užívám i teď, kdy jsem součástí přímo na ledě.

Co v sobě cítíte?

Velkou satisfakci. Mistrovství a hokej vždycky byly součástí mého života, takže si toho moc vážím.

Brankář Karel Vejmelka v zápase proti Finsku na Českých hrách v Brně.

Proto jste si loni užíval i pozici trojky?

Určitě! Podobnou roli jsem ještě nezažil, bral jsem to jako realitu. Dostal jsem volnější režim, jen jsem trénoval a zůstával připravený, kdyby se náhodou něco stalo. A užíval jsem si. V podstatě jsem se stal fanouškem a prožíval to fakt hodně.

Nebylo to z tribuny těžší?

Rozhodně jsem byl nervóznější než na ledě. Když o něco šlo, bylo to na sledování ještě náročnější. Naštěstí se hrál super hokej, takže se bylo na co dívat a užíval jsem si atmosféru. Načerpal jsem pozitivní energii a zážitek na celý život.

Švédsko je nadupané, Američané taky. Kanada přivezla Crosbyho a MacKinnona. Co vám to říká o turnaji?

Že to bude velká výzva. O to sladší bude, když je porazíme. Šampionát má prestiž, hráči ho neberou na lehkou váhu jako dřív. To je super. Vždyť podívejte, Marc-André Fleury tu ukončí kariéru, i to mě motivuje. Fakt je čest být součástí.

Myslíte, že zájem o letošní turnaj ovlivňuje i boj o olympiádu?

Určitě, na ni se těší každý. Vrchol pro každého, určitě to dává smysl.

Jak si poradit s širokým kluzištěm v Herningu? Má třicet metrů na šířku.

Člověk si navykne, už v Brně jsme hráli na širším. A turnaj je právě od toho, abychom si zvykli v průběhu. Zas takový problém v tom nevidím. Kluci zase dostanou víc prostoru na přesilovce.