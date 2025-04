Dobré zprávy ze zámoří pro Radima Rulíka. Po skončení základní části NHL by hokejovou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Dánsku a Švédsku měli posílit brankář Karel Vejmelka z Utahu a...

Šéfové hokejového Zlína hodnotí sezonu: Zklamání, v baráž jsme věřili

Pevně věřili, že teď budou v baráži s Olomoucí zápolit o návrat do hokejové extraligy. Místo toho šéfové RI Okna Zlín dumají, co udělat příště lépe, aby to klaplo, a chystají tým na čtvrtou sezonu ve...