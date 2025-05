Co vám Šatan, šéf slovenského hokeje, odpověděl?

Že nechtějí kluky v sezoně obtěžovat. Bral to podle sebe. Když byl volný, chtěl přirozeně reprezentovat, ale nemyslím, že to v dnešní době platí stoprocentně. Vyrostla jiná generace. Poradil jsem mu, že by to měl přehodnotit.

Byl z toho ten hráč frustrovaný? Naštvaný?

Jen si povzdechl, spíš jsem cítil smutek. Mně v tu chvíli došlo, jak důležité je, že my za těmi kluky jezdíme. Nakonec mi i Miro řekl: Jo, možná máš pravdu.

Slováci neprožívají šťastné období. Hádky, rozkol, někteří novináři ignorují hráče z KHL.

I proto asi bylo dobře, že jsme v Česku jasně rozhodli, že my z Ruska nikoho nominovat nebudeme. Do takové situace se my nedostaneme. Na druhou stranu, podívejte na Slováky, kolik kvalitních hráčů tam mají. Pro ně je to složitá situace, aby měli z čeho vybírat. Válka není nic příjemného. Všichni jsou smutní, že umírají lidé.