Řešilo se, zda organizace nechá rozhodnutí přímo na Kulichovi, či jej učiní za něj. Nakonec došlo ke druhé variantě.

Kulich tak premiéru v reprezentačním dresu ještě nezažije, musí si plnit klubové povinnosti. K českému týmu by se mohl teoreticky připojit po vyřazení Rochesteru z play off AHL, ale k tomu nemusí dojít před startem samotného šampionátu.

A je otázka, zdali by Kulich spadal do kategorie možných posil, na které by trenér Radim Rulík čekal i během rozběhnutém mistrovství. Loni takto v sestavě na turnaji v Praze uvítal Davida Pastrňáka, Pavla Zachu a Martina Nečase.

Rulík si přál mít Kulicha v kádru, ale už dříve avizoval, že s jeho příletem příliš nepočítá. „Nevypadá to moc dobře. Mladé a pro národní tým perspektivní kluky, kterým jsme chtěli dát na mistrovství prostor, se týmy rozhodly dát na farmu. V tuto chvíli na ně nedosáhneme, což mě mrzí,“ uvedl.

Český útočník Jiří Kulich v dresu Buffala

Slovo ohledně Kulicha měl i asistent trenéra v Rochesteru Václav Prospal, který v rozhovoru pro The Athletic vysvětloval, proč by pro mladého útočníka byla farma lepší volbou.

„Chci, aby byl na ledě při všech důležitých situacích a každý zápas hrál mezi osmnácti a dvaadvaceti minutami. Pokud se hned přesune do Evropy, odehraje dva přípravné zápasy proti Německu, Rakousku a Slovensku. Když zůstane tady, dá mu to mnohem víc,“ pravil.

Kulich prožívá vydařenou sezonu. Hned v jejím úvodu si získal místo v áčku Sabres, se kterými nakonec absolvoval celý ročník. Odehrál 62 zápasů, nasbíral 24 bodů za 15 gólů a devět asistencí. Byl osmým nejproduktivnějším Čechem v NHL.

I z tohoto hlediska tak mohl být pro národní tým vítaným přírůstkem, zbytek sezony ale dohraje v záložní AHL.