Mario, Mario! Jak žák Jaromír prvně viděl svůj idol a pak se sám stal hrdinou

Národní mužstvo letos slaví čtyřicáté a dvacáté výročí triumfů na mistrovstvích světa. V prvním případě v něm ještě za vlády komunistů společně bojovali Češi a Slováci, kteří se snažili prolomit nadvládu Sovětů.

Ve druhém pak po pádu zvráceného režimu a rozdělení federace nastupovalo Česko v roli jednoho z favoritů s mnoha hvězdami na soupisce.

Oba turnaje se výrazně promítly do života jistého Jaromíra Jágra z Kladna. Jeden ho nasměroval do týmu, v němž se stal superstar NHL. Další mu zajistil vstupenku do Triple Gold Clubu.