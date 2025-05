Dříve Jakub rváčem nebýval, ne?

Musel se přeorientovat. Když hraješ třetí čtvrtou lajnu, musíš počítat, že to přijde. Že tě k souboji vyzve soupeř, který chce svůj tým nastartovat. Přijde za tebou: Pojď, rozdáme si to! Patří to k jeho pozici. Směřuje k tomu přípravu. Využívá thajský box, který dělá tři čtyři roky. V Chomutově má výborné tréninky pod Jirkou Žákem, mistrem světa. Hodně mu to pomohlo v kondici i orientaci v tom, co má na ledě dělat.

Je příjemné, když se první start za nároďák povede. Hlavně se mu to vrátilo za dvacítku, kdy na mistrovství světa ve Vítkovicích skončil v premiéře za šest vteřin kvůli faulu a natrhlému vazu v koleni. Teď nastoupil a za jedenáct sekund na ledě dal gól.