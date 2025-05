Od našeho zpravodaje v Dánsku - Když popadl za dres dvoumetrového Lauridsena a přísně, zle se na něj zadíval, na ledě zavládlo očekávané napětí. Pustí se do sebe? „Jsem kdykoliv připravený do toho jít,“ říká Jakub Lauko pro iDNES Premium v Herningu. „Postavím se komukoli čelem, ale vyhledávat to tu nechci.“