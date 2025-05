Sám se nepochválí, i když si to zaslouží. S Davidem Pastrňákem a Romanem Červenkou se zatím na turnaji dělí o pozici nejlepšího kanonýra národního mužstva.

Trefil se pětkrát. Jednou proti Norsku, Maďarsku i Kazachstánu. A v pondělí odpoledne vyzrál na německého brankáře Niederbergera dokonce dvakrát.

Podívejte se na druhý gól Jakuba Fleka proti Německu:

„Krásné akce, první od Vožucha (Daniela Voženílka), druhá od Nečiho (Martina Nečase). Na mně už bylo jen zakončení,“ vyprávěl dvaatřicetiletý útočník po výhře 5:0.

Novou spolupráci s hvězdou Colorada a Ondřejem Beránkem, ozkoušenou ve třetím dějství, si pochvaloval. Co si naplánovali v kabině, to později do puntíku splnili na ledě.

„Hned jsme to probírali. Neči nám říkal, že když pojede středem, za modrou čárou přibrzdí a počká, až se mu s Berym po stranách rozjedeme. A přesně tak to vyšlo.“

O Fleka se reprezentace může opřít. Nejen letos, už delší dobu. Vždyť od roku 2021 nevynechal jediný šampionát.

Neobyčejnou výbušností a příkladnou pracovitostí si pokaždé řekl o místo ve finální nominaci. Nezáleželo, jestli na střídačce zrovna stál Filip Pešán, Kari Jalonen nebo současný kouč Radim Rulík.

Jakub Flek překonává ležícího Jonase Arntzena v brance Norska.

Na každém z pěti mistrovství se zvládl prosadit. Dokázal něco, co se před ním povedlo jen Pavlu Paterovi, Jiřímu Dopitovi, Davidu Výbornému a Martinu Procházkovi.

„Slušná společnost, strašně si to užívám! Zároveň to beru s pokorou, jsem rád, že ty šance pořád dostávám,“ líčil spokojeně.

Vlastně ani nepřekvapí, že proti Německu naskočil v národních barvách do jubilejního 100. utkání. V extralize patří k nejlepším, v Kometě se vypracoval v lídra.

Český hokej @czehockey Brněnský rychlík dnes odehrál svůj 1️⃣0️⃣0️⃣. zápas v národním týmu 🇨🇿 a oslavil ho dvěma skvělými trefami. 🎯



Flíčku, velká gratulace. 🙌



#GERCZE #MensWorlds #narodnitym https://t.co/Vrr68TCtKj oblíbit odpovědět

Robert Reichel, bývalý elitní centr a zlatý medailista z olympijského turnaje v Naganu, jej dokonce před startem šampionátu označil za vhodného adepta na jednu z vůdčích postav, kdyby zrovna nebyl k dispozici kapitán Roman Červenka.

„Od Albiho mě to moc těší. Neskutečná legenda, měl jsem tu čest pod ním hrát. Na céčku na dresu nelpím, v kabině jsem mluvil dost, i když jsem ho neměl. I tady si k tomu každý něco řekne, funguje to dobře. Všichni bojujeme za to, co máme vepředu na dresu “ pochvaloval si Flek.

Při rozhovorech patří k nejvděčnějším respondentům. Dokáže se řádně rozpovídat, nevolí prázdné fráze, situace na ledě i mimo něj dokáže přesně a zajímavě popsat.

Ale hlavní je, že neustále jde příkladem, za což je v Herningu odměněný.

I když v této sezoně odehrál už 81 zápasů, sil má pořád na rozdávání. Po náročné cestě Komety za extraligovým triumfem na sobě nepociťuje známky psychické ani fyzické únavy.

„Mám rád pořádný zápřah, připravuji se na to celý rok. Fakt se cítím dobře,“ ubezpečoval v neděli dopoledne během dobrovolného tréninku.

Z individuálního hlediska prožívá suverénně nejlepší mistrovství. Skvěle zapadá do fungujícího mužstva, které nezastavil žádný z dosavadních šesti protivníků.

Ale pozor, pokud se to povede Američanům, Češi klidně mohou spadnout až na třetí místo. Závěrečné klání skupinové fáze rozhodne o celkovém pořadí, nasazení pro čtvrtfinále i případném cestování do Stockholmu.

„Chceme tu zůstat. Byl by to velký bonus, už víme, co od zdejšího prostředí čekat. Pokud se to nepovede, nikdo se nebude vymlouvat. Ve čtvrtfinále do toho i tak musíme dát všechno,“ burcoval Flek.

Na něj je v tomto ohledu spoleh. I zámořské hvězdy se před ním musí mít na pozoru.