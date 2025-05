Jáchyme, co operace?

Je nutná. Posílali jsme snímky snad patnácti doktorům v Česku i Dánsku, samým špičkám. Nebyl jediný, kdo by řekl, že s tímhle můžu hrát. Už hned o přestávce během zápasu šlo vidět, že jsem si ruku zlomil, navíc jsem si v ní urval vaz. Okamžitě mi natekla a šíleně zmodrala. Od loktu dolů. Všichni doktoři se shodli. Sádra a konec.

Patnáct doktorů? To vypadá, že jste hledali jednoho jediného, který by vám dal zelenou!

Sám jsem pořád opakoval, že kdyby šlo jen o bolest, prostě ji nějak vydržím! Mám posunutý práh bolesti, zvládl bych to. Lékaři se bohužel báli následku. Ještě pořádně nevím diagnózu, na jak dlouho to bude, ale zněli, že kdybych hrál, ze tří měsíců by klidně mohl být rok. To nemůžu riskovat. Možná finále bych hecl a nikoho se neptal.

Jak se vám ruka zlomila?

Lidi se můžou podívat, stalo se mi to v posledním střídání první třetiny. Flíček mi nahrával puk, mně se trochu zamotal pod nohami a dostal jsem krosček na záda. Spadl jsem na kolena a dal si pod sebe ruce. Sice ne do nějaké špatné pozice, ale rovnou jsem cítil, že jsem si něco zlomil. To už poznám, zlomenin jsem už měl spousty.

Tak jste zmizel do šatny.

Hlásil jsem Laukičovi s Flíčkem, že jsem si to zlomil. Druhou třetinu jsem zkusil pod práškama na bolest, ale to vydržet nešlo, takže jsem si to ještě nechal opíchat injekcemi. A dohrál jsem.

Prostě jste se opřel o led.

Přesně tak. Ještě jsme zkoumali, jestli mě nefauloval, ale na rovinu říkám, že to byl rutinní pád a zákrok. Za sezonu jich mám tisíce, i v tréninku. Těžko říct, jestli se mi to stalo z únavy... Loni po šampionátu jsem si nedal žádné volno a asi jsem to přehnal. Dohnalo mě to.

Jáchym Kondelík se snaží zakončit na norskou branku.

Poučení?

Říkali mi to všichni a čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že je odpočinek důležitý. Loni po zlatu jsem byl plný endorfinů, strašně jsem chtěl, aby sezona nekončila a vlastně dva dny po finále jsem šel už na led a chodil dvakrát denně do posilovny. Pokazil jsem to, tělo si musí odpočinout. Kluci mi říkali, že jsem udělal kravinu. Teď se prostě musím udržet a dva tři týdny fakt nic nedělat. Vůbec!

Se zlomenou rukou byste měl odpočívat déle, ne?

No v uvozovkách jsem rád, že jsem si zranil ruku. Sice ještě nevím, jestli nedostanu sádru až po rameno, ale můžu trénovat nohy. Koupím si domů kolo, ať nevypadnu z tempa.

Co cítíte?

Strašný, chci být s klukama v Dánsku. Tým máme fakt dobrej, může se zopakovat úspěch. Ale tak součástí jsem byl, stihl jsem dva zápasy, oba vítězné. Když se nad tím zamyslím, s loňským šampionátem jsem zažil jedinou prohru proti Švýcarsku. Jinak samá vítězství.

Jak se vám hrálo s Laukem a Flekem, který vás porazil ve finále extraligy?

Suprově. Laukič je podobný Beránkovi, kterého jsme u sebe měli v přípravě. Obrovský bojovník a dříč, skáče do střel po hlavě a ještě umí provokovat. A Flíček? Z play off ho mám kompletně naskautovaného.

Víte, kam vám pojede?

Naprosto přesně. Flíček mi před prvním zápasem říkal: Hele, chtěl bych si najíždět sem. A já mu říkám: Flíčku, já tě znám. Já všechno vím, vždyť jsme proti sobě hráli finále. Všechno jsem si o tobě zjistil.

Rýpnul si do vás za extraligu?

Byl na mě hodný. Věděl, že mě bude potřebovat, tak nic neříkal. To spíš kluci, co jsou neutrální, si z nás dělají srandu.