Klíč je jasný.

Rusům se body přičítají na základě jejich „nasazení“ podle platného žebříčku, ve kterém i nadále figurují. Nikoliv dle reálného umístění v turnaji, kterého se účastnit nemůžou.

Jsou-li tak před startem šampionátu v pořadí IIHF na druhém místě, automaticky dostávají stejně bodů jako stříbrní medailisté. Právě tato příčka Rusům po loňském šampionátu patří.

Na ní se posunuli ze třetího místa, tehdy brali stejně bodů jako bronzoví Švédové. A už po mistrovství v Praze a Ostravě vyplynula jasná situace.

Pořadí se totiž vypočítává podle dosaženého umístění na posledních čtyřech světových šampionátech a jedněch olympijských hrách. Nejstarším výsledkům se postupně ubírá váha.

Lídrem žebříčku je momentálně Kanada, jež má v čele náskok 35 bodů. O situaci v čele rozhodne právě její výsledek na letošním turnaji ve Švédsku a Dánsku.

Počty jsou jednoduché, Rusové se díky jistotě bodů za druhou příčku dostanou na hodnotu 4 030. Zámořský celek ví, že musí skončit nejhůře druhý. V takovém případě by vedení uhájil o pět bodů.

Tabulka získaných vážených bodů z posledních pěti vrcholných akcí s případným umístěním Kanady na letošním MS:

MS 2025 MS 2024 MS 2023 MS 2022 OH 2022 CELKEM Rusko 1 560 1 140 760 280 290 4 030 *Kanada (3. místo) 1 520 1 125 800 290 260 3 995 *Kanada (2. místo) 1 560 1 125 800 290 260 4 035 *Kanada (1. místo) 1 600 1 125 800 290 260 4 075

Pokud se ale mezi dva nejlepší výběry nedostane, mohli by na prvním místě v klidu setrvat Rusové i několik let. Automaticky by totiž každý rok ze šampionátů získávali plný počet bodů.

Mezinárodní hokejová federace tento systém žebříčku drží proto, aby se po návratu ruských a běloruských hokejistů, kteří se drží na 16. pozici, mohly obě země okamžitě představit v elitní skupině.

Jisté nyní je, že ani za rok se turnaje ve švýcarském Curychu a Fribourgu nezúčastní. Pokud ovšem agrese na Ukrajině skončí, je prezident IIHF Luc Tardif otevřen návratu obou zemí.

„Chceme je zpět co nejdříve. Znamenalo by to totiž konec války,“ hlásil Tardif. K situaci se zřejmě vyjádří také na konferenci během finálového víkendu probíhajícího šampionátu.

IIHF na začátku února prodloužila zákaz účasti reprezentantů Ruska a Běloruska na svých akcích i pro sezonu 2025/26. Bělorusové navíc už dříve přišli o účast v olympijské kvalifikaci, a tedy i o vrchol příštího roku.

Ohledně startu Rusů na olympiádě v Miláně a Cortině má ještě oficiálně rozhodnout Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který ovšem obvykle potvrzuje stanovisko IIHF.