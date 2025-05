12:00

Čerstvě otevřenou ranou se mu po obličeji řine krev, ale on má vsedě na střídačce jedinou starost: „Rychle mi to zašij, doktore, ať můžu jít co nejdřív zpátky na led.“ Hokejisté jsou známí svou tvrdostí a hrou do těla. Co všechno ale musí snést hráčův obličej?