ONLINE: Finsko - Lotyšsko 0:0. Klíčový den skupiny A, hraje se o výhodu do čtvrtfinále

Tři zápasy favoritů, z toho dva proti týmům usilujícím o postup do čtvrtfinále. Tak zní sobotní hokejový program mistrovství světa skupiny A ve Stockholmu. Načíná ho utkání Finska proti Lotyšsku, jemuž by se velmi hodil jakýkoliv bod. Od 16.20 hrají Švédové s Francií, večer jdou do hry Slováci, kteří se pokusí překvapit Kanadu. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.