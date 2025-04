Už večer pozná mistra, rozhodne se v Pardubicích, kam naposledy přijíždí Kometa.

Také „Game 7“ bude Rulík se svými asistenty pozorně sledovat, ovšem zatímco na šesté finále vyšplhal přímo do hlediště, tentokrát si vystačí s televizí.

V Brně totiž ladí detaily před blížícími se Českými hrami, které začínají už ve čtvrtek.

K dispozici má v současnosti 25 hráčů do pole a do nominace pravděpodobně ještě nějací přibudou. Kromě Davida Pastrňáka i ti, kteří do poslední chvíle bojovali o extraligový titul.

„Jsou v našich plánech, ale ještě jsem s nikým nekomunikoval. Zastávám názor, že pokud mají rozehranou soutěž, nechci do toho vstupovat jako další vliv,“ říkal Rulík po pondělním tréninku národního týmu.

O koho má zájem, neprozradil. Dodal, že se to dozví nejdřív hráči samotní, což se dá pochopit. Ani nenapověděl, jaký by s nimi měl případně plán. Kolik by dostali dní volna, kdy by se k týmu přidali: jestli už ve čtvrtek před prvním zápasem, nebo by mu byli k dispozici o víkendu, či až třeba před samotným šampionátem.

Záleží, zdali by povolaní patřili do kolonky hokejistů s jistou účastí na MS, nebo by si turnaj museli nejprve vybojovat.

Roman Červenka

Do první skupinky určitě patří zkušený reprezentant Roman Červenka. V první pardubické sezoně se mu dařilo, se 46 body byl neproduktivnějším hráčem týmu, posléze ovládl statistiky celého play off. Ve 39 letech by i tentokrát měl být oporou národního týmu na květnovém mistrovství, nabízí se spojení s Pastrňákem.

Jen by potřebovali ještě centra. Co takový Lukáš Sedlák?

Dobrý do kombinace, do předbrankového prostoru, zároveň dokáže zastat i černou práci. Ve finále extraligy exceloval, otazník může vyvolávat jeho zranění, které si přivodil v semifinále s Hradcem, kdy po nešetrném zákroku Pláňka neobratně spadl na led. Vynechal ale jen dva zápasy, proti Kometě už ani jednou nechyběl.

Ale s jakým sebezapřením skutečně hrál? To se Rulík teprve dozví.

Lékaři odvážejí pardubického kapitána Lukáše Sedláka během třetího semifinále s Hradcem Králové.

Zájem by mohl mít o Jáchyma Kondelíka, vytáhlého středního útočníka, na kterého sázel už před rokem a v play off hrál ve velké formě. Přijme jakoukoliv roli, může tvořit ofenzivní akce, ale spíš by se od něj očekávaly defenzivnější úkony.

Z Pardubic by se k reprezentaci mohl připojit ještě obránce Libor Hájek, kterému se vydařila především čtvrtfinálová série s Českými Budějovicemi.

A na druhé straně v Brně?

Překvapilo by, pokud by Rulík neukázal na pracanta a rychlíka Jakuba Fleka, jenž se sice zprvu v play off trápil, poté se ale rozjel k tradičně silným výkonům. Také se řadí k reprezentačním jistotám, nechyběl loni na zlatém šampionátu, kde si udržel místo v základní sestavě i po příjezdu posil z NHL, než ho vyřadila nemoc.

Zato šampionát loni utekl Liborovi Zábranskému. Teď by mohl mít šanci na premiéru. Ve vyřazovací fázi vynikal především v množství zblokovaných střel, sám má ale v rukách dělovku, kterou třeba rozhodl páté semifinále na Spartě.

Jak v Pardubicích, tak také v Kometě figurují i další hráči, kteří by se telefonátu od hlavního kouče reprezentace mohli dočkat.

Momentka z pátého finále extraligy mezi Pardubicemi a Kometou Brno.

Brankáři Roman Will s Michalem Postavou, obránci Jan Ščotka či Jakub Zbořil, v útoku Šimon Stránský nebo Jiří Smejkal.

Všichni to ale nebudou. Rulík si vybere jen ty, které si v současné konkurenci dokáže představit už přímo v Herningu, potažmo posléze ve Stockholmu.

Čeká ho těžký úkol. Poskládat tým, který se pokusí navázat na obrovský, v poslední době i výjimečný úspěch z loňska.

Češi totiž jedou obhajovat zlato. A budou u toho i extraligoví finalisté.