Pastrňák? Kdyby přijel, bylo by to velké plus, řekl Zadina. Cítí se lépe než loni

Trenéři už oznámili hráče z NHL, kteří se k vám příští týden připojí. V pondělí se má vyjádřit David Pastrňák. To by byla největší posila, že?

Pokud přijede... Neví se to, ale kdyby jo, tak by to bylo obrovské plus pro český národ, řekl bych. Ale uvidíme, jak to bude dál.

Vy jste před rokem z nominace na světový šampionát vypadl, ale to jste přijel na posledních chvíli. Jste letos v lepší pozici?

Asi jo. Minulý rok jsem ale nebyl zdravotně úplně v pořádku, takže o to těžší bylo se do toho dostat. Uvidíme, jak to bude nyní, ale zatím se cítím dobře.

Navíc jste Slovákům v pátek vstřelil gól po velmi hezké akci.

Naše lajna soupeře dobře napadala. Ve forčekinku jsme byli docela agresivní, tak jsme toho využili a šli na ně tvrdě. Špágr (Michael Špaček) čekal nahoře. Vím, že se puk k němu dostal, takže jsem se snažil dostat na zadní tyčku. Perfektně mi tam nahrál a na mě bylo jen si chvíli počkat a poslat puk do branky.

Ve druhé třetině jste ale v napadání protivníka polevili. Čím to bylo?

Asi tím, že Slováci zvýšili důraz. Chvíli jsme byli my agresivnější, pak na nás oni vletěli. Pomohla jim přesilovka, v níž vyrovnali. Byli jsme rádi, že jsme pak využili i my tu naši a ubojovali to.

V první třetině jste spadl na mantinel a zdálo se, že jste si pořádně natloukl.

Jo, zezadu mě Mario Grman strčil, když jsem zrovna dělal krok, nevyvážil jsem to úplně, ale je to v pohodě.

V české i slovenské sestavě je hodně hráčů z české extraligy. Ukazuje to její kvalitu?

Ano, česká a řekl bych, že i slovenská liga, jdou nahoru v souvislosti s tím, jak to teď je s KHL. Hráči se vracejí domů, ligy jsou kvalitnější a mladí hráči to vidí. Jsou na tom fyzicky i rychlostně dobře a pak dostávají šanci v nároďáku.

Český reprezentant Radan Lenc odjíždí od souboje mezi Tomášem Kudrátkem a slovenským hráčem Samuelem Takáčem.

Zatímco vy bojujete o nominaci na mistrovství světa, váš otec, trenér Marek Zadina, bojuje s Pardubicemi ve finále extraligy s Brnem. Nechystáte se na nedělní utkání v Brně třeba s Matějem Stránským, jehož bratr hraje za Kometu?

Ne, asi se na to jen podívám. Navíc Straňas by fandil někomu jinému, to by nedopadlo dobře (smích).