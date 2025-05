„Viděl jsem první tři naše zápasy, všechny se vyhrály, mezi fanoušky je dobrá nálada,“ zvěstoval po vítězných partiích se Švýcarskem, Norskem a Dánskem. „Čechů je tam docela dost, fandí se, blbne, je spousta legrace.“

Pravověrní fanoušci už se znají důvěrně, vídají se co rok co rok, setkání jsou srdečná, pospolitost samozřejmá.

„Přijeli Dvořáci z Olbramovic, Indián, taky v Německu žijící Willi Teuber, co nosí čepici s odznaky. On už má přes třicet šampionátů, já jsem asi na čtyřiadvacátém, jsem proti němu břídil!“ rozchechtal se populární Ústečan. „Prostě je tu pár magorů jako já. Taky skupinka českých fanoušků z Londýna, moji kamarádi, poseděli jsme spolu. Posílali mi fotku, že odchytli legendu Tomáše Plekance. Já si s ním vyměnil esemesku, zahlídl jsem ho v centru města, něco šel koupit, pak zmizel.“

Prázdná místa i na zápas domácích Dánů s českou reprezentací, to Fantomase nemile překvapilo. Do dvanáctitisícové haly přišlo necelých deset tisíc diváků. „Říkali, že zbývá už jen jedno procento lístků, ale asi to byla klamavá informace na internetu,“ odtušil majitel stavební firmy. „Myslel jsem, že bude plno. Aspoň jsem měl běhavou, přebíhal jsem z místa na místo, měnil posty. Sedl jsem si i za střídačku. Na zajímavý hokej USA se Švýcarskem bylo jen šest tisíc lidí.“

Hokejové nadšence si však Dánové jinak hýčkají. „Mají obrovské fanzóny, asi nejlepší, co jsem zažil. Prostorné, s vyžitím pro rodiny s dětmi, jsou tam hry, pinčes, minigolf, stánky od každého něco, velké obrazovky, neřve tam muzika. Fakt dobrý, klobouk dolů!“ smekl ho Fantomas jen pomyslně, stačí mu maska filmového zloducha. „Fanouškovská zóna vedle pražské O2 areny byla loni narvaná, šest tisíc lidí, vyprodáno, tady je prostor, klid. Vyklidili haly na výstavišti.“

Fanzón je v padesátitisícovém městě víc. „Jedna je i v centru na hlavní třídě, od haly jezdí kyvadlová doprava každých 15 minut. Jednou jsme šli pěšky, tři kilometry, hezké počasí, bez deště. Ve městě je pohoda, žádné výtržnosti,“ líčil sportovní nezmar. „Hala je taky na tom výstavišti, což je periferie Herningu. Cestovka nám vyřešila všechno parádně, z hotelu na zimák to mám sto metrů, do fanzóny padesát.“

Fantomas... ...a Vasil Simkovič.

Pijí na šampionátu v Dánsku fanoušci jako Dánové? Simkovič přikývl. „Já si myslím, že jo. Někteří. Já si taky dal, ale jen trošku, jinak bych z hokeje nic neměl. To bych tam nemusel jezdit. Decentně!“ ubezpečil milovník nejen hokeje a fotbalu, ale i tenisu či boxu. „Jejich pivo, tomu říkám čochtan. Carlsberg je bez pěny, nalité do skleničky až po okraj, to mě přejde chuť. Dal jsem si lehké bílé víno, minerálku, kořalku odmítám. Někdo z českých fandů měl zásobu slivovice.“

Muže s maskou Fantomase nahánějí fanoušci stejně jako Louis de Funès v roli filmového inspektora. Tradičně je obletovaný.

„Masku jsem si navlíkl na toaletě, nikdo nic neříkal. Byla trošičku intervence, že tam budu, aby mě někdo nenaháněl jako v Rize. A všechno proběhlo v klidu. Ani nekontrolují místa k sezení, kde je volno, tam se lidi posadí,“ vykreslil Simkovič, kterého několikrát zabrali na kostku nad ledem. „Fotek, co lidi se mnou chtěli, neskutečné! Už jsem byl vyčerpaný, musel jsem masku sundat a dost! Pomalu jak v Praze, možná ještě víc. Zase jsem si nechal udělat vizitky a rozdával jsem je.“

Fantomas letěl s kamarádem Marcelem Ouřadou, jehož syn Kryštof bude hrát za Chomutov a v mládeži nastupoval s nynějším reprezentantem Jakubem Laukem. Koupil si tradičně puk a maskota na památku do své bohaté sbírky. A hltal výkony českého týmu.

„Do útoku je skvělý. V obraně chybí řízný bek jako Gudas loni, je potřeba, aby to víc řezali. Lauko je výborný, rychlý, dravý, hodně mě překvapil. Lajna Pastrňák, Sedlák, Červenka, to je krása. Nečas má fantastické bruslení a měkké, zlaté ruce. Když zachytá gólman, máme šanci!“

Pak by se Fantomas ještě vrátil na místo činu.

„Kdyby klaplo semifinále, finále, možná bych to ještě jednou zkusil.“

A pak? Sbohem fantomasovské kariéry v symbolických 68 letech?

„Říkal jsem, že skončím s Jardou Jágrem. A končí? Zatím neví, takže ani já nevím. Příští rok je Švýcarsko, to není špatné… Uvidíme podle fyzičky, zatím to zvládám.“

Fantomas se jen tak nevzdá. Filmový ani fanouškovský.