Šermíř, filatelista i porodník. Vševěd ví, kdo byl první brankář českých hokejistů

Zápis v matrice prozrazuje, že se Josef Gruss narodil v červnu roku 1884 na Starém Městě pražském čp. 190, což není nic jiného, než objekt Klementina. V dnešním sídle národní knihovny měl služební byt jeho otec Gustav; pozdější profesor astronomie byl tehdy adjunktem hvězdárny a pracoval na zdejší astronomické observatoři.

Není nám známo, co bylo tenkrát psáno ve hvězdách, ale jisté je, že Josef svůj život spojil se dvěma obory: medicínou a sportem.

Během studií vstoupil do klubu SK Slavia, ale na rozdíl od svého vrstevníka Edvarda Beneše se nepustil do fotbalu, který „pouze“ soudcoval a přeložil do češtiny jeho pravidla. Začínal atletikou a věnoval i lyžování, šermu a tenisu.