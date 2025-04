Ze šampionátu se omluvil i Tomášek, před cestou do Edmontonu se chce doléčit

Ofenzivní opora švédského Färjestadu, která ve středu oficiálně potvrdila podpis smlouvy s týmem NHL Edmonton Oilers, své rozhodnutí už sdělila trenérovi národního týmu Radimu Rulíkovi.

„Byl to pro mě těžší hovor, protože v téhle situaci jsem se dosud neocitl a nikdy se neomluvil. Kdykoli to šlo, vždycky jsem jel. V sezoně jsem se ale blbě zranil, vynechal nějaké zápasy a ke konci se mi to bohužel vrátilo v play off,“ uvedl Tomášek s tím, že poslední zápasy hrál „pod prášky“.

Po skončení klubové sezony se odchovanec pražské Sparty rozhodl doléčit, aby se mohl připravit na zámořské angažmá. „Potřebuji pořádně potrénovat, protože posledních iks let jsem jel dlouho. Sice se můžu teď léčit pár týdnů a teoreticky se vrátit na poslední chvíli do reprezentace, ale to by mi nepřišlo fér kvůli klukům, kteří rozjíždějí kemp, jsou zdraví a já bych měl někoho vyndat,“ řekl Tomášek.

Tomášek je dalším hráčem, který s předstihem uvedl, že na šampionátu nebude startovat. Před týdnem se ze zdravotních důvodů omluvil další člen zlatého týmu Ondřej Kaše.