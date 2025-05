Ještě než národní tým v úterý odpoledne odletěl do Dánska, stihl se dopoledne protáhnout v pražských Strašnicích.

Přestože se jednalo o svižný trénink plný systémových pokynů, nechyběla ani dobrá nálada. A jak to tak u českého týmu bývá, častým spouštěčem usměvavých tváří byl právě hvězdný Pastrňák.

Zase se potvrdilo, že spoluhráčům nepomáhá pouze svou genialitou na ledě, ale také pohodou, kterou v kolektivu vytváří.

„Nikdy by mě nenapadlo, že s ním budu v týmu. Moc si to užívám,“ hlásil mladičký obránce Jiří Ticháček, nováček v sestavě.

„Viděli jsme se po delší době, ale nálada byla jako vždycky dobrá. Moc se těším, až si s Davidem zase zahraju,“ odpovídal už značně zkušenější Roman Červenka.

Právě on trénoval s Pastrňákem v jedné formaci. Očekává se, že budou největší českou ofenzivní zbraní, že se postarají o hlavní příspěvek v podobě gólů ať už při hře pět na pět, nebo také v přesilovce.

Na centru je doplňuje Lukáš Sedlák, pardubický útočník, na kterého připadne i zodpovědnější práce směrem dozadu.

„S Červusem jsem hrál, ale se Sedlem ještě ne. Pár tréninků navíc nám bodne a snad nám to spolu bude sedět,“ doufá Pastrňák.

Že právě s tímto elitním uskupením vstoupí Češi do turnaje, potvrdil i asistent trenéra Jiří Kalous. Také on vyzdvihl, že Pastrňák přicestoval do Prahy ještě před odletem a s týmem se tak nesetká až v místě dějiště. V Herningu čeká reprezentaci první trénink už ve středu od půl jedenácté dopoledne.

David Pastrňák v obležení novinářů. David Pastrňák se podepisuje fanouškům.

Pastrňák se s národním týmem vydává do Dánska už podruhé, v roce 2018 sehrál skupinu v hlavním městě v Kodani.

Na čtvrtfinále se ale přesunul do Herningu, kde hraje reprezentace tentokrát. A na místní Jyske Bank Boxen nemá útočník Bostonu zrovna nejlepší vzpomínky.

Češi totiž tehdy nestačili na Spojené státy a se šampionátem se rozloučili.

Zato teď se Pastrňák na sever Evropy vydává jako obhájce zlata, stejně jako dvanáct jeho spoluhráčů.

„A cítím se mnohem líp než loni,“ upozornil střelec rozhodujícího gólu ve finále šampionátu proti Švýcarsku.

Před rokem přiletěl po vypadnutí z play off i přesto, že nebyl zcela fit. Zato v uplynulém ročníku se Bostonu vůbec nedařilo a do vyřazovací fáze ani nepostoupil. Dokonce skončil ve Východní konferenci předposlední, pod sebe nacpal v tabulce pouze Philadelphii.

„Sezona byla velké zklamání, skončila mnohem dříve, než jsem chtěl,“ řekl.

Až po odehrání 82. zápasu ale přepnul myšlenky na mistrovství.

„Říkal jsem si, že zkusím trénovat, zůstat v tempu, a uvidím, jak na to tělo odpoví. A na ledě jsem se cítil dobře, o to jednodušší bylo rozhodování,“ dodal.

REKORDMAN. David Pastrňák slaví trefu proti Pittsburghu, čímž překonal český rekord, když bodoval v 17. utkání v řadě.

Pastrňák vždy rád a ochotně reprezentoval. Premiéru na šampionátu zažil v devatenácti letech, nyní se vydává už na své šesté mistrovství světa.

Když se po konci sezony NHL řešilo, zdali by mohl posílit český výběr i tentokrát, objevovaly se zvěsti, že ho k tomu přemlouvá i švédská manželka Rebecca. Shodou okolností totiž pochází ze Stockholmu, který šampionát spolupořádá.

„Nadhodila mi, že když se koná turnaj ve Švédsku, bylo by fajn, abych jel. Ale pak zjistila, že my hrajeme v Dánsku!“ rozesmál se Pastrňák.

„Ale ne, zná mě, podporuje mě a ví, že když jsem zdravý, je pro mě těžké zůstat doma,“ dodal.

I proto opět neváhal a sezonu si dobrovolně prodlouží. Chce si nejenom spravit chuť po nepovedeném období v Bostonu, v němž i tak individuálně opět vynikal a skončil čtvrtý v ligové produktivitě (106 bodů), ale především touží zopakovat výjimečný úspěch, jaký se mu povedl loni v Praze.

Cesta za další medailí začíná v pátek od 16.20 proti Švýcarsku.