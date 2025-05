Jeho neproměněný nájezd a druhou branku Švýcarů dělilo pouhých 32 sekund. Možná zlomový bod?

Ale kdeže! Sám Pastrňák v dalším průběhu klání zapsal dvě asistence. A tu nejdůležitější u vítězné trefy Romana Červenky, který národnímu mužstvu vystřelil triumf 5:4 po prodloužení divokého, ale dosti důležitého, otevíracího zápasu v Herningu.

Davide, jak jste si užil prodloužení? Rozhodující akce vyšla skvěle.

No, v prvním střídání jsem to zkoušel okolo beků, ale neotevřel se mi tam prostor. Ve druhém, když už jsem puk dostal do jízdy, jsem to zkusil středem. V té rychlosti jsem viděl Červuse a už jsem mu kotouč jenom posunul. On to většinou promění. Skvělá střela, důležité vítězství.

Roman Červenka a zakončování. To k sobě hodně jde, co?

On to ukazuje už posledních pár let na mistrovství světa. Každý rok. Góly dává, body mu tam skáčou. Velmi chytrý hráč, střelu má dobrou.

Ale byl to hodně zvláštní zápas, hned dvakrát jste museli otáčet.

Věděli jsem, že jednoduché to nebude. Bylo to náročné po fyzické i psychické stránce. Otočka může pomoct psychice, ale pořád je to jen první utkání. Jsme moc rádi, že máme bod navíc.

Čeští hokejisté se radují z gólu proti Švýcarsku.

Hrál jste poprvé od poloviny dubna. Jak jste zvládal zápasovou pauzu?

Je to cítit samozřejmě. Nejlepší trénink je zápas a doufáme, že to bude z mojí strany lepší a lepší.

V první třetině jste jel trestné střílení, ale Genoni vás vyčapal.

Jo, to mě nevyčapal. Já jsem ho trefil do hrudi. Sjelo mi to, led nebyl ideální. Musím popravdě říct, že se za to trochu stydím. Ale stane se, jsem rád, že jsme nakonec vyhráli. Příště to musí být gól, místo aby to bylo 1:1, tak to bylo 0:2. Dali jsme jim tím šanci.

Co se pak změnilo ve druhé třetině?

Nevím, čím to bylo, možná led... Měli jsme tady jen jeden trénink, někteří kluci dva. A spoustu kluků mělo pauzu. Tři týdny jenom trénuješ, ale nejlepší je pak ten zápas. Někdy asi trvá se do toho dostat.

Pomáhaly vám i tribuny? Českých vlajek tady bylo celkem dost.

Jo, tak byly všude. Švýcarům taky musím dát kredit, jezdí hodně jejich fanoušků. U našich je skoro samozřejmost, že na víkendové zápasy vyráží. Doufejme, že jich bude přibývat a přibývat. Vytvořili nám skvělou atmosféru a můžou být naším sedmým hráčem.

V neděli večer, ještě před zápasem s Norskem, hraje Baník v Plzni. Budete koukat?

Samozřejmě!